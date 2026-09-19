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Sandro Mazzola è morto, il ricordo e lo speciale di Sky Sport. VIDEO

LO SPECIALE

Sky Sport 24 ha dedicato un’edizione speciale a Sandro Mazzola, morto a 83 anni. Nel VIDEO il ricordo scritto da Alessandro Biolchi, la testimonianza di Franco Bragagna, l’intervista realizzata a Mazzola nel 2019 da Giorgio Porrà

E' MORTO SANDRO MAZZOLA, AVEVA 83 ANNI

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1942-2026

La Grande Inter e l'azzurro: la storia di Mazzola

Ci lascia a 83 anni un mito del calcio, bandiera della 'Grande Inter' e della Nazionale. Figlio del leggendario Valentino, vinse da assoluto protagonista due Coppe dei Campioni, due Intercontinentali e quattro scudetti. Sul tetto d'Europa anche in maglia azzurra ADDIO A MAZZOLA: LE REAZIONI LIVE di Alfredo Corallo

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