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Juve multata per mancato rispetto del minuto di silenzio per Mazzola: la decisione

giudice sportivo

10 mila euro di ammenda alla Juventus: questa la decisione del Giudice Sporivo dopo i fatti dello Stadium prima del match con l'Atalanta, quando un gruppo di ultrà bianconeri nella tribuna Sud (1° anello) non avev rispettato il minuto di silenzio per onorare la morte di Sandro Mazzola, voltando platealmente le spalle al terreno di gioco. "Sanzione attenuata viste la tempestiva presa di posizione della società e la dissociazione del resto del pubblico presente allo stadio", si legge nel comunicato

La decisione del giudice sportivo

"Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. Juventus per non avere, un numero esiguo in percentuale di sostenitori assiepati nel settore tribuna Sud 1^ anello, rispettato platealmente il minuto di silenzio disposto dalla F.I.G.C.; sanzione attenuata viste la tempestiva formale presa di posizione della Società rispetto al suddetto deprecabile comportamento, nonché la dissociazione del resto del pubblico presente allo stadio".

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