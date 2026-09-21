Randal Kolo Muani ha subito un trauma al quinto dito della mano destra durante la partita contro l'Atalanta Gli esami effettuati hanno evidenziato una frattura della falange prossimale e l'attaccante oggi è stato sottoposto a un intervento chirurgico di osteosintesi. Operazione perfettamente riuscita, Kolo Muani sarà disponibile dopo la sosta

SPALLETTI: "GRANDE PARTITA DI KOLO MUANI"