Il difensore dell'Inter sta recuperando dal problema muscolare che lo ha costretto a lasciare il campo nel match con l'Udinese, valido per la 4^giornata di campionato: "Sto lavorando per rientrare dopo la pausa internazionale", ha scritto sul suo profilo Instagram per tranquillizzare i tifosi

È stato certamente tra gli 'acquisti' più importanti dell'Inter in estate, un difensore di spessore e di mentalità per dare manforte alla retroguardia di Cristian Chivu. John Stones sta recuperando dall'infortunio muscolare patito nel match della quarta giornata contro l'Udinese quando è stato costretto ad abbandonare il campo al 61'. È stato lo stesso giocatore inglese a voler rassicurare i tifosi sul suo recupero attraverso il suo profilo Instagram: "Mi sono preso una leggera lesione nell'ultimo incontro, ma sto già lavorando per tornare dopo la pausa internazionale!". Una notizia che farà sicuramente felice i tifosi dell'Inter ma soprattutto Christian Chivu che, dopo la pausa per le Nazionali, dovrà affrontare un calendario molto fitto a causa degli impegni ravvicinati e dunque avrà bisogno dell'intera rosa a disposizione per affrontare tutte le gare al meglio.