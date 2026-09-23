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De Laurentiis: "Progetto per nuovo stadio Napoli. Il Maradona andrebbe abbattuto...

napoli

"Abbiamo trovato 17 ettari e mezzo a Qualiano: lì realizzeremo dieci campi di calcio e 7.500 metri quadrati tra uffici e spogliatoi, destinati alla prima squadra e a tutto il settore giovanile". Così Aurelio De Laurentiis ha parlato del futuro centro sportivo del Napoli mentre sullo stadio: "Ho progettato uno stadio da 70mila posti e 120 Skybox, più un museo interattivo. Il Maradona andrebbe abbattuto per costruire nuove case per la città"

Una visita alla sede dell'Associazione della Stampa Estera in Italia, a Palazzo Grazioli a Roma, per ricevere un Premio Sportivo alla Carriera. Aurelio De Laurentiis. ha vissuto una giornata romana al termine della quale si è fermato a parlare con la stampa presente parlando di due cose che stanno molto a cuore al popolo napoletano: il centro sportivo e il nuovo stadio: “Posso dare due notizie. Il discorso della prima pietra del centro sportivo è stato complicato. Avevamo individuato un terreno, ma a Napoli andando avanti nelle verifiche si scoprono situazioni che diventano divertenti e allo stesso tempo patetiche. Adesso, però, a Qualiano abbiamo trovato 17 ettari e mezzo: lì realizzeremo dieci campi di calcio e 7.500 metri quadrati tra uffici e spogliatoi, destinati alla prima squadra e a tutto il settore giovanile”. Sullo stadio invece una volta di più ha chiarito la sua intenzione che è diversa da quella del Comune di Napoli di ristrutturare il Maradona: "A Napoli Est ho progettato uno stadio da 70mila posti e 120 Skybox, più un museo interattivo. Ci metterei 24 mesi, non chiedo soldi a nessuno. Il Comune dice che paghiamo 900mila euro all'anno, rido. Complessivamente per il Maradona paghiamo oltre 2 milioni all'anno e lo abbiamo in uso solo i giorni delle partite, dovendolo riconsegnare il giorno dopo tutto pulito. Il Maradona andrebbe abbattuto per costruire nuove case per la città, il Comune vorrebbe investire 200 milioni per ammodernarlo ma con quella cifra faranno solo una carezza all'impianto". 

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