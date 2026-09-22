Venezia, Giovanni Stroppa confermato in panchina

Il Venezia ha deciso di confermare in panchina Giovanni Stroppa. Le riflessioni della proprietà lagunare dopo la sconfitta contro la Lazio, la sesta consecutiva fra campionato e Coppa Italia, hanno portato alla decisione di confermare l'allenatore che lo scorso anno aveva riportato la squadra in serie A. Dopo la sosta il Venezia tornarà in campo il 12 ottobre sul campo dell'Atalanta

Il Venezia ha deciso di dare fiducia a Giovanni Stroppa nonostante le sei sconfitte consecutive fra campionato e Coppa Italia con cui ha iniziato la stagione. L'allenatore dell'ultima promozione è stato confermato dopo alcuni giorni di riflessione che hanno fatto seguito al ko casalingo contro la Lazio. Alla ripresa del campionato il Venezia farà visita all'Atalanta di Sarri