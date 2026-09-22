Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Anguissa, infortunio muscolare: il comunicato del Napoli e le prime news sul recupero

napoli
©IPA/Fotogramma

Si ferma nuovamente il centrocampista del Napoli, subentrato nel finale contro la Fiorentina dopo aver saltato le due partite precedenti. Il comunicato del club e i possibili tempi di recupero

VALVERDE, CAVIGLIA KO A 22 GIORNI DA ROMA-REAL MADRID

Nuovo stop per Frank Zambo Anguissa, che dopo aver saltato la partita di Champions League contro l'Arsenal e quella di campionato contro il Bologna è subentrato nel finale contro la Fiorentina giocando un solo minuto. Il centrocampista si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione miofasciale di basso grado dell'adduttore lungo della coscia destra. Si stima che i tempi di recupero siano di circa un paio di settimane, coincidendo con la lunga pausa per le nazionali. Considerando il momento di fastidi da cui è reduce, però, i tempi di recupero verranno aggiornati in seguito. Il Napoli tornerà in campo sabato 10 ottobre alle 20.45 contro il Frosinone, prima di affrontare il Villareal in Spagna in Champions League martedì 13 ottobre alle 21 e la trasferta di Venezia sabato 17 ottobre alle 15.

Leggi anche

Manna: "Con Anguissa se troveremo quadra bene o…"

Il comunicato del Napoli

"Frank Zambo Anguissa si è sottoposto oggi, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione miofasciale di basso grado dell'adduttore lungo della coscia destra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo".

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie A: Altre Notizie

Napoli, stop per Anguissa: è lesione all'adduttore

napoli

Si ferma nuovamente il centrocampista del Napoli, subentrato nel finale contro la Fiorentina dopo...

Mancato rispetto minuto di silenzio: Juve multata

giudice sportivo

Dieci mila euro di ammenda alla Juventus: questa la decisione del Giudice Sporivo dopo i fatti...

Totti: "A 48 anni ho detto no a Genoa e Como"

L'AUTOBIOGRAFIA

All'interno della sua nuova autobiografia 'Oltre. Uno si ritira e gli succede di tutto. Che poi...

Stones: "Lavoro per tornare dopo la sosta"

Serie A

Il difensore dell'Inter sta recuperando dal problema muscolare che lo ha costretto a lasciare il...

Orsato: "Sì al gioco, no ai minimi contatti"

arbitri

Si è tenuta a Lissone la riunione tra Lega Calcio Serie A, l'AIA e le 20 società di calcio del...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE