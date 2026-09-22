Anguissa, infortunio muscolare: il comunicato del Napoli e le prime news sul recupero

Nuovo stop per Frank Zambo Anguissa, che dopo aver saltato la partita di Champions League contro l'Arsenal e quella di campionato contro il Bologna è subentrato nel finale contro la Fiorentina giocando un solo minuto. Il centrocampista si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione miofasciale di basso grado dell'adduttore lungo della coscia destra. Si stima che i tempi di recupero siano di circa un paio di settimane, coincidendo con la lunga pausa per le nazionali. Considerando il momento di fastidi da cui è reduce, però, i tempi di recupero verranno aggiornati in seguito. Il Napoli tornerà in campo sabato 10 ottobre alle 20.45 contro il Frosinone, prima di affrontare il Villareal in Spagna in Champions League martedì 13 ottobre alle 21 e la trasferta di Venezia sabato 17 ottobre alle 15.

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