L'Udinese torna alla Milano Fashion Week per presentare la terza maglia 2026/27 che celebra i 130 anni del club. Fra i testimonial anche il portiere Okoye: "La sosta adesso è un bene, abbiamo un po' di tempo per ritrovarci. Avere tanti infortunati è dura per noi", Okoye da domani volerà in Nigeria per rispondere alla convocazione in Nazionale
Come ormai da tradizione l'Udinese ha scelto la Milano Fashion Week per la presentazione della terza maglia della stagione 2026-27 che celebra i 130 anni del club friulano. Per l'occasione fra i testimonial anche il portiere Maduka Okoye atteso domani alla convocazione della Nigeria. Le sue parole al microfono di Marina Presello: "Siamo molto contenti, la maglietta è bellissima e la sosta del campionato ci farà recuperare gli infortunati e ritrovare come squadra. Avere tanti infortunati è dura per noi, i giocatori assenti ci mancano ma anche senza i profili chiave dobbiamo vincere le partite. Sento la fiducia del club, del mister e dello staff. Sono molto contento a Udine e voglio restituire quello che ho ricevuto con le prestazioni buone sul campo.