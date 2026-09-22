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Udinese, Okoye e la terza maglia: "E' bellissima, la sosta lunga per ritrovarci"

Serie A

L'Udinese torna alla Milano Fashion Week per presentare la terza maglia 2026/27 che celebra i 130 anni del club. Fra i testimonial anche il portiere Okoye: "La sosta adesso è un bene, abbiamo un po' di tempo per ritrovarci. Avere tanti infortunati è dura per noi", Okoye da domani volerà in Nigeria per rispondere alla convocazione in Nazionale

CONVOCATI SERIE A IN NAZIONALE

Come ormai da tradizione l'Udinese ha scelto la Milano Fashion Week per la presentazione della terza maglia della stagione 2026-27 che celebra i 130 anni del club friulano. Per l'occasione fra i testimonial anche il portiere Maduka Okoye atteso domani alla convocazione della Nigeria. Le sue parole al microfono di Marina Presello: "Siamo molto contenti, la maglietta è bellissima e la sosta del campionato ci farà recuperare gli infortunati e ritrovare come squadra. Avere tanti infortunati è dura per noi, i giocatori assenti ci mancano ma anche senza i profili chiave dobbiamo vincere le partite. Sento la fiducia del club, del mister e dello staff. Sono molto contento a Udine e voglio restituire quello che ho ricevuto con le prestazioni buone sul campo. 

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