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Il baffo che conquista: omaggio a Sandro Mazzola

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Franco Bragagna

Franco Bragagna

"Il baffo che conquista" era lo slogan di una pubblicità degli anni ’60. Lo ha preso in prestito Franco Bragagna che ripercorre tre momenti della vita, non solo calcistica, di Sandro Mazzola.  

IL PODIO DI BRAGAGNA: TUTTE LE PUNTATE

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