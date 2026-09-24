Il baffo che conquista: omaggio a Sandro Mazzola

Il baffo che conquista: omaggio a Sandro Mazzolavodcast
"Il baffo che conquista" era lo slogan di una pubblicità degli anni ’60. Lo ha preso in prestito Franco Bragagna che ripercorre tre momenti della vita, non solo calcistica, di Sandro Mazzola.
"Il baffo che conquista" era lo slogan di una pubblicità degli anni ’60. Lo ha preso in prestito Franco Bragagna che ripercorre tre momenti della vita, non solo calcistica, di Sandro Mazzola.
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