McTominay si allena in palestra dopo operazione

Napoli, McTominay si allena in palestra a Castel Volturno dopo l'operazionenapoli
Il centrocampista scozzese - tornato in Italia mercoledì dopo l'intervento di ablazione dello scorso 8 settembre - ha svolto una seduta di allenamento in palestra nel centro sportivo di Castel Volturno. L'obiettivo di Allegri (una volta ricevuta conferma dell'idoneità sportiva) è quello di riavere McTominay a disposizione per la sfida contro il Frosinone, in programma sabato 10 ottobre. Nel VIDEO le ultime news sugli indisponibili del Napoli con l'inviato Massimo Ugolini