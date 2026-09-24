Inter, squadra a riposo: dopo la sosta Provedel e Spence cercano spazio

Sono giorni di riposo in casa Inter con la squadra cher tornerà a lavorare da lunedì 28 settembre dopo la settimana di pausa concessa da Chivu. Prosegue invece la lenta ripresa degli infortunati: si sono visti Calhanoglu, Dimarco e Spence che è uno dei giocatori che dopo la sosta potrebbe entrare nelle rotazioni e fare il suo esordio. Stesso discorso per Provedel, ancora a secco di minuti nelle gare ufficiali, che potrebbe avere una chance. Fra i giocatori fin qui meno utrilizzati anche Stankovic