Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Infortunio Cristante: salta il Como, in forte dubbio per il Real in Champions

roma

Il centrocampista della Roma si ferma per una seria infiammazione al ginocchio destro. Indisponibile per la trasferta di Como alla ripresa della Serie A, la speranza di Gasperini è riuscire a riaverlo in squadra contro il Real Madrid il 14 ottobre nella seconda giornata di Champions League, anche se il recupero sembra molto complicato per la sfida contro l'ex Mourinho

GLI INFORTUNATI DURANTE LA SOSTA PER LE NAZIONALI

Brutta notizia per Gian Piero Gasperini in vista della ripresa del campionato: Bryan Cristante è alle prese con un problema al ginocchio destro che lo costringerà a saltare la trasferta in casa del Como in programma domenica 11 ottobre alle 12.30. Inizialmente sembrava trattarsi di una semplice infiammazione, ma in realtà l'infortunio si è rivelato più complesso del previsto. Le sue condizioni rimangono da valutare, nella speranza di riuscire a recuperarlo per il successivo impegno della Roma all'Olimpico in Champions League contro il Real Madrid, per cui resta comunque in forte dubbio. L'allenatore giallorosso dovrà correre ai ripari per sostituire uno dei suoi fedelissimi, sempre schierato titolare nelle prime cinque giornate del campionato. Ricordiamo che Cristante aveva già dovuto rinunciare alla convocazione in Nazionale del Ct Roberto Mancini a causa di una lombalgia.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie A: Altre Notizie

Calha, obiettivo Parma: da lunedì in gruppo

inter

Il centrocampista turco - che ha saltato la sfida con la Roma e ha dovuto rinunciare alla...

Bisseck: "Voglio vincere la Champions con l'Inter"

festival sport

Il difensore tedesco dell'Inter si racconta al Festival dello Sport di Trento: "In Italia siamo i...

Caso Rocchi, anche la giustizia sportiva archivia

l'inchiesta

Dopo quella della Procura di Milano in sede penale, arriva l'archiviazione anche da parte della...

Carnevali: "Vorrei portare più italiani alla Juve"

festival sport

Sul palco del Festival dello Sport in corso a Trento, le parole dell’amministratore delegato del...

Gilardino: "A Parma è come tornare a casa"

Serie A

Alberto Gilardino si presenta come nuovo allenatore del Parma e a Sky dichiara: "Tornare qui è...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE