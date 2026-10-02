Il centrocampista della Roma si ferma per una seria infiammazione al ginocchio destro. Indisponibile per la trasferta di Como alla ripresa della Serie A, la speranza di Gasperini è riuscire a riaverlo in squadra contro il Real Madrid il 14 ottobre nella seconda giornata di Champions League, anche se il recupero sembra molto complicato per la sfida contro l'ex Mourinho

Brutta notizia per Gian Piero Gasperini in vista della ripresa del campionato: Bryan Cristante è alle prese con un problema al ginocchio destro che lo costringerà a saltare la trasferta in casa del Como in programma domenica 11 ottobre alle 12.30. Inizialmente sembrava trattarsi di una semplice infiammazione, ma in realtà l'infortunio si è rivelato più complesso del previsto. Le sue condizioni rimangono da valutare, nella speranza di riuscire a recuperarlo per il successivo impegno della Roma all'Olimpico in Champions League contro il Real Madrid, per cui resta comunque in forte dubbio. L'allenatore giallorosso dovrà correre ai ripari per sostituire uno dei suoi fedelissimi, sempre schierato titolare nelle prime cinque giornate del campionato. Ricordiamo che Cristante aveva già dovuto rinunciare alla convocazione in Nazionale del Ct Roberto Mancini a causa di una lombalgia.