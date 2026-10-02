Bentor-Neto: "Qui si possono fare cose importanti"

"Quando è arrivata la chiamata della Juve era il primo momento della mia vita in cui mi stavo godendo la famiglia e avevo tempo per me stesso: ero in Brasile a guardare la Coppa Davis contro la Svizzera ma c’è stato poco da pensare". Così Norberto Neto ha raccontato il modo in cui gli è arrivata la notizia dell’interesse della Juve, che aveva bisogno -dopo l'infortunio al crociato di Grabara- di un altro portiere. E così il club bianconero ha pensato a lui, svincolato, ex Fiorentina, Barcellona e anche Arsenal, ma già a Torino dal 2015 al 2017. Erano tempi in cui la Juve vinceva campionati di fila e giocava in Champions, ora Neto la ritrova senza scudetti dal 2020 e in Europa League ma è fiducioso: "Sono dinamiche del calcio. La squadra e i giocatori sono forti, si può arrivare ai risultati a cui la Juve è abituata anche se tutti vogliono vincere, si possono fare cose importanti qui".