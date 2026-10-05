Conte pensa al ritorno: "Vorrei una squadra che ha bisogno di tornare a splendere"

È un Antonio Conte sincero e diretto quello che si racconta a "The Athletic". Traccia il bilancio della sua carriera, a dieci anni dallo storico titolo in Premier con il Chelsea, e immagina il proprio futuro. Che potrebbe rivederlo su una panchina prestigiosa prima di quanto si immagini. Conte parte da un ritratto a 360 gradi della sua filosofia, più di vita che calcistica: "Ho vinto molto, ma ho anche perso molto", dice, "ecco perché, molto spesso, quando parlo ai miei giocatori, ho una carica agonistica così feroce e cerco di trasmettergliela. Se perdi una finale di Coppa del Mondo o una finale di Champions League e poi vai in vacanza, potresti pensare che ci sarà un'altra occasione. Ma non c'è sempre una prossima volta. È questa qui". Ma la 'prossima volta', per Antonio Conte, potrebbe essere dietro l’angolo: "Se ne vale la pena, sì", risponde alla domanda se considererebbe l’ipotesi di prendere una squadra in corsa. Ma a determinate condizioni: "Ci sono molti club che hanno un po' perso di vista la propria storia. Mi piacerebbe andare in uno di questi club per spolverare quella storia e farla risplendere ancora una volta. Club dove c'è pressione, dove, alla fine, sai benissimo che non ci vai solo per partecipare, ma per vincere". Conte ha voglia di tornare a fare la cosa che conosce meglio, dare fiducia: "So benissimo che ogni anno può vincere una sola squadra, ma devo portare nel cuore — e infondere nel cuore della gente, dei miei giocatori e dei miei dirigenti — quella scintilla, quella speranza che ti fa dire: possiamo vincere".

Approfondimento Antonio Conte è l'"Uomo della domenica" di Giorgio Porrà