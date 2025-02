Il nuovo capitolo de “L’Uomo della Domenica”, la Produzione Originale Sky Sport firmata da Giorgio Porrà (disponibile on demand su Sky), è dedicato ad Antonio Conte: l’uomo che coinvolge e sconvolge per leadership dominante, potenza del messaggio, attitudine a creare dipendenza in chi ne sposa la visione, puntando al costante superamento dei limiti