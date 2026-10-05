L’allenatore del Sassuolo Alberto Aquilani a Sky Sport: "Dobbiamo continuare a credere in quello che proponiamo, può permetterci di lottare con le grandi squadre". Su Ismaël Koné conosciuto oggi al centro di allenamento dopo l’infortunio al Mondiale: "È stato un duro colpo, ha bisogno di tempo. Per noi sarà importante”. La Nazionale con Sebastiano Esposito protagonista? "Ha le qualità per giocare in azzurro e per poterci rimanere diversi anni"

CINQUEGRANO: "HO SOLO DA IMPARARE DA MATIC"