Tre anni fa, l'11 ottobre 2023, veniva inaugurato il Rocco Commisso Viola Park. Oggi il centro sportivo della Fiorentina è diventato un'eccellenza del calcio italiano: 12 campi, due stadi, strutture dedicate alla prima squadra, al settore giovanile e al calcio femminile oltre a spazi per studio e vita quotidiana. Un vero e proprio laboratorio per i talenti viola del presente e del futuro. Guarda il VIDEO col servizio realizzato da Gianluca Di Marzio

GENOA-FIORENTINA E LE ALTRE GARE DELLA 6^ DI A