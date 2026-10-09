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Fiorentina, il Viola Park raccontato da Gianluca Di Marzio: il VIDEO del centro sportivo

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Tre anni fa, l'11 ottobre 2023, veniva inaugurato il Rocco Commisso Viola Park. Oggi il centro sportivo della Fiorentina è diventato un'eccellenza del calcio italiano: 12 campi, due stadi, strutture dedicate alla prima squadra, al settore giovanile e al calcio femminile oltre a spazi per studio e vita quotidiana. Un vero e proprio laboratorio per i talenti viola del presente e del futuro. Guarda il VIDEO col servizio realizzato da Gianluca Di Marzio

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