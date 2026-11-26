Designati gli arbitri per la 13^giornata di serie A che si aprirà venerdì 27 novembre con Venezia-Bologna, affidata all'internazionale Colombo, e si concluderà lunedì 30 novembre con Cagliari-Milan che sarà diretta da Di Bello. A Chiffi la sfida della capolista Lazio contro il Torino mentre per Roma-Monza, in programma domenica 29 alle 18 su Sky ,ci sarà Collu. Ecco tutte le designazioni
VENEZIA–BOLOGNA Venerdì 27 novembre ore 20.45
COLOMBO
DI GIOIA – DELLA MEA
IV: PERENZONI
VAR: MASSIMI
AVAR: MAZZOLENI
FROSINONE–PARMA Sabato 28 novembre ore 15
BONACINA
ROSSI C. – RUSSO
IV: MARCENARO
VAR: COSSO
AVAR: MARINI
TORINO-LAZIO ore 18
CHIFFI
CECCONI – LO CICERO
IV: MANGANIELLO
VAR: FABBRI
AVAR: PEZZUTO
INTER–GENOA ore 20.45
AYROLDI
BINDONI – BARONE
IV: SACCHI J.L.
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: DIONISI
UDINESE–FIORENTINA Domenica 29 novembre ore 12.30
LA PENNA
TEGONI – YOSHIKAWA
IV: PERRI
VAR: MARINI
AVAR: VOLPI
SASSUOLO–NAPOLI ore 15
GUIDA
ALASSIO – BERCIGLI
IV: CALZAVARA
VAR: AURELIANO
AVAR: SANTORO
ROMA–MONZA ore 18
COLLU
PASSERI – MONDIN
IV: FERRIERI CAPUTI
VAR: CAMPLONE
AVAR: FABBRI
COMO–JUVENTUS ore 20.45
MARIANI
PERETTI – PERROTTI
IV: MARINELLI
VAR: PEZZUTO
AVAR: MERAVIGLIA
LECCE–ATALANTA Lunedì 30 novembre ore 18.30
DRIGO
BERTI – DEI GIUDICI
IV: DOVERI
VAR: DI PAOLO
AVAR: AURELIANO
CAGLIARI–MILAN ore 20.45
DI BELLO
BACCINI – CECCON
IV: DI MARCO
VAR: MAZZOLENI
AVAR: CAMPLONE