Il tredicesimo turno di Serie A della stagione si apre venerdì 27 e si chiude lunedì 30 novembre. Su Sky e in streaming su NOW : Venezia-Bologna, Inter-Genoa e Roma-Monza. Le partite della giornata di campionato: dove vederle, gli arbitri e i giocatori squalificati

Il tredicesimo turno di Serie A della stagione si gioca tra venerdì 27 e lunedì 30 novembre. Le 3 partite in diretta su Sky e in streaming su NOW saranno Venezia-Bologna, Inter-Genoa e Roma-Monza. La giornata di Serie A si apre venerdì 27 novembre con l’anticipo Venezia-Bologna su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Sono tre gli appuntamenti del sabato: alle 15.00 Frosinone-Parma, alle 18.00 con Torino-Lazio. Alle 20.45 è il momento di Inter-Genoa su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. La domenica campionato inizia alle 12.30 con Udinese-Fiorentina e alle 15.00 Sassuolo-Napoli. Alle 18.00 il Roma affronta il Monza su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. La domenica si chiude, alle 20.45, con Como-Juventus. La giornata di campionato si conclude lunedì 30 novembre con alle 18.30 Lecce-Atalanta e alle 20.45 Cagliari-Milan.