Il Milan di Amorim verso il Sassuolo: allenamento in gruppo per Estupiñan

Nel VIDEO, Peppe di Stefano fa il punto sull'allenamento del Milan, che si prepara alla gara di campionato contro il Sassuolo (domenica alle 18 in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW ). Escluso Saelemaekers, fermato da un problema alla caviglia destra, tutti i giocatori si sono allenati in gruppo .Buone notizie anche sul lato Estupinan, che ha smaltito il problema al ginocchio e sarà regolarmente a disposizione

Il Milan si prepara alla ripresa del campionato dopo la lunga sosta per le nazionali: i rossoneri affronteranno il Sassuolo domenica 11 ottobre alle 18, gara in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Amorim può sorridere: nell'allenamento di venerdì 9 ottobre, tutti i calciatori hanno lavorato in gruppo, escluso Saelemaekers, alle prese con una distorsione alla caviglia destra che lo terrà fuori per un mese circa. Nessun problema per gli ultimi nazionali rientrati a Milanello, ovvero Modric, Rabiot, Maignan, Jashari e Musah. Si è allenato con i compagni anche Pervis Estupiñan, che ha recuperato dal problema al ginocchio e sarà regolarmente a disposizione per la partita di Reggio Emilia. Sabato sarà giornata di vigilia a Milanello: oltre alla consueta conferenza stampa di Ruben Amorim, si vedrà anche Gerry Cardinale, al rientro in Italia dopo 3 settimane trascorse negli Usa.