A pochi minuti dall’inizio del match con l’Inter, l’Atalanta ha dovuto cambiare portiere. Durante il riscaldamento, infatti, si è infortunato Marco Carnesecchi: un problema al ginocchio sinistro, si teme che possa essere il menisco e per questo nelle prossime ore verranno effettuati esami più approfonditi per saperne di più. Al suo posto, con l’Inter è partito titolare Sportiello. L’Atalanta sarà impegnata giovedì in Conference contro i bosniaci del Borac, poi lunedì prossimo in casa del Lecce

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