Nonostante la tripletta realizzata contro l'Atalanta, l'attaccante della Nazionale non è riuscito a regalare la vittoria alla sua squadra: "Si fa fatica a spiegare un risultato del genere, dobbiamo analizzare ciò che non è andato, ma a caldo è dura parlare". Sembra il miglior momento di Pio Esposito. "Spero che il miglior Pio lo si possa vedere giorno dopo giorno e spero che i miei gol aiutino la squadra a vincere"

C'è grande rammarico nelle parole di Pio Esposito, autore di una tripletta che, però, non è bastata all'Inter per vincere la gara della New Balance Arena contro l'Atalanta terminata con un rocambolesco 4-4. " Si fa fatica a spiegare questo risultato - dice - Non l'abbiamo mai chiusa definitivamente, e dunque qualcosa non è andato bene. Alla fine abbiamo preso quattro gol, non si tratta solo della difesa, bisogna limare tutti insieme i dettagli e ci metteremo lì ad analizzare i problemi che abbiamo avuto".

"Il miglior Pio? Spero non sia adesso ma giorno dopo giorno"

Quale può essere stato il problema principale di questa Inter: "A caldo faccio davvero fatica a dare una spiegazione, riusciamo a creare tante occasioni ad accompagnare bene l'azione, poi bisogna essere capaci di mantenere il risultato e non permettere che queste gare si riaprano". Tuttavia, la tripletta, la prima di un italiano in maglia Inter da Bobo Vieri, è una soddisfazione: "E' una bella cosa ma oggi faccio fatica a godermela perché ci siamo fatti tirare via due punti e il primo pensiero è quello che non siamo riusciti a portare i tre punti a casa". Sembra questo il miglior Pio Esposito: "Spero che non sia adesso il miglior Pio, ma giorno dopo giorno e soprattutto spero che i gol possano portare alle vittorie".