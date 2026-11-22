L'allenatore dell'Inter analizza la gara pareggiata a Bergamo e in generale alcuni alti e bassi della sua squadra: "Abbiamo fallito la prova della maturità nei minuti finali, dovevamo fare delle cose e non le abbiamo fatte, dobbiamo lavorare sull'atteggiamento, l'Atalanta è stata brava ad annusare un po' di leggerezza e superficialità da parte nostra"

C'è rammarico nelle parole di Cristian Chivu al termine del pareggio con l'Atalanta dopo essere stato tre volte in doppio vantaggio, ma l'allenatore dell'Inter prova ad analizzare con estrema lucidità la gara: "Ci sono stati tre doppi vantaggi e c'è rammarico per questo, si dovevano fare cose e non si sono fatte, potevamo gestire, abbiamo fallito la prova della maturità nei momenti finali - dice a Dazn - Non so se per leggerezza, è difficile da spiegare, facciamo i complimenti all'Atalanta che ha annusato un po' di leggerezza e superficialità e ne ha approfittato, noi l'abbiamo pagata, sono due punti regalati, impariamo la lezione e si va avanti cercando di mantenere un livello mentale alto". Sui reali problemi di questa Inter: "Bisogna capire le stuazioni di gioco, dobbiamo lavorare sull'atteggiamento, oggi siamo stati poco convincenti da questo punto di vista. La sensazione era che sugli esterni soffrivamo un po', lasciavamo spazio per mettere i cross troppo facilmente, ma è sempre una questione di voglia di non subire, di non fidarsi troppo essendo anche in un blocco basso perché il minimo errore si paga anche se ti sembra che c'è poco spazio. I gol concessi sono troppi per le nostre ambizioni, dobbiamo imparare che bisogna mettercela tutta e dare il massimo fino alla fine".