L'allenatore dell'Inter analizza la gara pareggiata a Bergamo e in generale alcuni alti e bassi della sua squadra: "Abbiamo fallito la prova della maturità nei minuti finali, dovevamo fare delle cose e non le abbiamo fatte, dobbiamo lavorare sull'atteggiamento, l'Atalanta è stata brava ad annusare un po' di leggerezza e superficialità da parte nostra"
C'è rammarico nelle parole di Cristian Chivu al termine del pareggio con l'Atalanta dopo essere stato tre volte in doppio vantaggio, ma l'allenatore dell'Inter prova ad analizzare con estrema lucidità la gara: "Ci sono stati tre doppi vantaggi e c'è rammarico per questo, si dovevano fare cose e non si sono fatte, potevamo gestire, abbiamo fallito la prova della maturità nei momenti finali - dice a Dazn - Non so se per leggerezza, è difficile da spiegare, facciamo i complimenti all'Atalanta che ha annusato un po' di leggerezza e superficialità e ne ha approfittato, noi l'abbiamo pagata, sono due punti regalati, impariamo la lezione e si va avanti cercando di mantenere un livello mentale alto". Sui reali problemi di questa Inter: "Bisogna capire le stuazioni di gioco, dobbiamo lavorare sull'atteggiamento, oggi siamo stati poco convincenti da questo punto di vista. La sensazione era che sugli esterni soffrivamo un po', lasciavamo spazio per mettere i cross troppo facilmente, ma è sempre una questione di voglia di non subire, di non fidarsi troppo essendo anche in un blocco basso perché il minimo errore si paga anche se ti sembra che c'è poco spazio. I gol concessi sono troppi per le nostre ambizioni, dobbiamo imparare che bisogna mettercela tutta e dare il massimo fino alla fine".
"Pio? Deve continuare così al di là dei gol che segna"
L'allenatore dell'Inter in conferenza stampa ha anche parlato delle condizioni di Calhanoglu costretto a uscire durante il primo tempo per un problema muscolare: "Ha chiesto il cambio, ha sentito qualcosa e nelle prossime ore valuteremo". Un Inter che anche oggi ha imparato qualcosa: "Serve una percezione del pericolo migliore. Oggi siamo ricascati di nuovo in determinate situazioni. Sono cose che capitano, la priorità è imparare". La nota lieta resta comunque la tripletta di Pio Esposito: "Sapevamo del suo grande potenziale. Sappiamo tutti la sua crescita anche in Nazionale, ha ampi margini di miglioramento e deve continuare così - spiega ancora Chivu - Vero che ci saranno giornate difficili, ma dovrà continuare comunque a lavorare. Lui deve rimanere sereno al netto dei gol. Lui continuerà a dare tanto sia all'Inter che alla Nazionale".