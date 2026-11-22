L'allenatore del Milan esprime tutta la sua soddisfazione dopo il 5-1 al Frosinone: "Intelligenti e coraggiosi: potevamo farne anche di più". Elogi per tutti i protagonisti: "Felice per il gol di Ramos, Rabiot è tra i più forti che abbia mai allenato. Cisse e non Camarda? Aveva le caratteristiche giuste per questa partita" MILAN-FROSINONE 5-1: HIGHLIGHTS - PAGELLE

Solo buone notizie per Ruben Amorim dopo la serata di San Siro chiusa in trionfo con un 5-1 sul Frosinone: il ritorno al gol di Ramos, che non segnava dal 18 ottobre 2026 e, tra Milan e nazionale, era a secco da 7 gare; il ruolo sempre più determinante di Rabiot, che nelle ultime sette ha sempre segnato almeno un gol o servito un assist; le firme dei subentrati Jashari (primo gol in rossonero) e Cisse (il suo nono stagionale!). Di sicuro, il Milan ha letto bene la partita fin dal primo momento, capendo dove colpire il Frosinone, e Amorim lo conferma parlando a Sky dopo la gara: “Belle sensazioni, ma non è solo il risultato: è anche il discorso di continuità nel corso dei 90’. Abbiamo giocato bene, siamo stati intelligenti e coraggiosi. Solo nel finale eravamo un po’ stanchi, eppure il Frosinone continuava nelle sue transizioni, ma siamo riusciti a controllare bene. Avremmo potuto fare più gol nel primo tempo, a tratti abbiamo sofferto un po’ e dobbiamo migliorare nell’uno contro uno nella fase difensiva, ma nel complesso è stata una bella serata” Approfondimento Le pagelle di Milan-Frosinone 5-1

"Sostituzione Ramos? Non volevo rischiare" Non è sfuggita poi l’esultanza di Amorim sul gol di Ramos, poi sostituito nel timore che l’attaccante avesse accusato un problema fisico (tanto che Ramos è uscito un po’ scontento perché avrebbe preferito restare in campo): “Non possiamo perdere altri giocatori – spiega Amorim – tutti i nostri giocatori possono giocare tutte le partite, ma abbiamo poco tempo per recuperare in vista dell’Europa League: non possiamo rischiare nulla ed è stato meglio toglierlo. Immagino che non fosse contento ma io sono contento soprattutto per il suo gol: il 2-0 ha fatto la differenza in una partita così”.

"Rabiot tra i migliori che ho allenato. Cisse e non Camarda perché..." Elogi anche per Rabiot: “Ha tutto. Non voglio dire che avrebbe potuto avere una carriera migliore perché ha giocato al Psg, ora è qui al Milan e vogliamo che rimanga”, puntualizza riferendosi al rinnovo di contratto. “Ovviamente è un giocatore che può giocare da dieci, da trequartista, da numero otto e anche da play un po’ più basso, anche se non gli piace. Sicuramente è uno dei giocatori migliori che ho mai allenato e uno dei migliori centrocampisti d’Europa in questo momento”. Infine su Cisse: “Può giocare molto bene da centravanti, ma anche da trequartista, non solo da esterno. Questa sera ho scelto lui e non Camarda perché contro il Frosinone aveva le caratteristiche ideali per correre e attaccare lo spazio”.