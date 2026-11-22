Milan-Frosinone, Amorim: "Siamo stati intelligenti e coraggiosi"milan
L'allenatore del Milan esprime tutta la sua soddisfazione dopo il 5-1 al Frosinone: "Intelligenti e coraggiosi: potevamo farne anche di più". Elogi per tutti i protagonisti: "Felice per il gol di Ramos, Rabiot è tra i più forti che abbia mai allenato. Cisse e non Camarda? Aveva le caratteristiche giuste per questa partita"
MILAN-FROSINONE 5-1: HIGHLIGHTS - PAGELLE
Solo buone notizie per Ruben Amorim dopo la serata di San Siro chiusa in trionfo con un 5-1 sul Frosinone: il ritorno al gol di Ramos, che non segnava dal 18 ottobre 2026 e, tra Milan e nazionale, era a secco da 7 gare; il ruolo sempre più determinante di Rabiot, che nelle ultime sette ha sempre segnato almeno un gol o servito un assist; le firme dei subentrati Jashari (primo gol in rossonero) e Cisse (il suo nono stagionale!). Di sicuro, il Milan ha letto bene la partita fin dal primo momento, capendo dove colpire il Frosinone, e Amorim lo conferma parlando a Sky dopo la gara: “Belle sensazioni, ma non è solo il risultato: è anche il discorso di continuità nel corso dei 90’. Abbiamo giocato bene, siamo stati intelligenti e coraggiosi. Solo nel finale eravamo un po’ stanchi, eppure il Frosinone continuava nelle sue transizioni, ma siamo riusciti a controllare bene. Avremmo potuto fare più gol nel primo tempo, a tratti abbiamo sofferto un po’ e dobbiamo migliorare nell’uno contro uno nella fase difensiva, ma nel complesso è stata una bella serata”
Approfondimento
Le pagelle di Milan-Frosinone 5-1
"Sostituzione Ramos? Non volevo rischiare"
Non è sfuggita poi l’esultanza di Amorim sul gol di Ramos, poi sostituito nel timore che l’attaccante avesse accusato un problema fisico (tanto che Ramos è uscito un po’ scontento perché avrebbe preferito restare in campo): “Non possiamo perdere altri giocatori – spiega Amorim – tutti i nostri giocatori possono giocare tutte le partite, ma abbiamo poco tempo per recuperare in vista dell’Europa League: non possiamo rischiare nulla ed è stato meglio toglierlo. Immagino che non fosse contento ma io sono contento soprattutto per il suo gol: il 2-0 ha fatto la differenza in una partita così”.
"Rabiot tra i migliori che ho allenato. Cisse e non Camarda perché..."
Elogi anche per Rabiot: “Ha tutto. Non voglio dire che avrebbe potuto avere una carriera migliore perché ha giocato al Psg, ora è qui al Milan e vogliamo che rimanga”, puntualizza riferendosi al rinnovo di contratto. “Ovviamente è un giocatore che può giocare da dieci, da trequartista, da numero otto e anche da play un po’ più basso, anche se non gli piace. Sicuramente è uno dei giocatori migliori che ho mai allenato e uno dei migliori centrocampisti d’Europa in questo momento”. Infine su Cisse: “Può giocare molto bene da centravanti, ma anche da trequartista, non solo da esterno. Questa sera ho scelto lui e non Camarda perché contro il Frosinone aveva le caratteristiche ideali per correre e attaccare lo spazio”.
"Vincere in Europa League o si fa dura"
Adesso, però, testa all’Europa League (giovedì alle 18.45 in diretta su Sky): “Cosa dirò alla squadra in vista dell’Olympiacos? La prima cosa che dirò è che dobbiamo vincere la partita perché se non lo facciamo diventerà davvero complicato qualificarsi per la fase successiva", dice Amorim. "Se non vinciamo le cose si metteranno davvero male per noi e se usciamo dall’Europa League, giocando una sola volta a settimana, tanti giocatori non giocheranno abbastanza. Se invece restiamo in Europa League, possiamo giocare di più tutti e continuare a crescere oltre a continuare a inseguire un obiettivo importante”.