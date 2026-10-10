Daniele De Rossi finalmente sorride. L’allenatore del Genoa si gode la prima vittoria di questo campionato, arrivata in casa contro la Fiorentina , dopo un inizio di stagione davvero difficile per i rossoblù: " Era importante, bisognava iniziare a trottare -ha detto De Rossi- Ringrazio giocatori e società, in queste settimane ho sentito una vicinanza costante e importante . Sono contento di quello che mi hanno dimostrato dopo un secondo della sconfitta di Parma Andres Blasquez e Diego Lopez, dal primo istante . Non meritavamo di avere un solo punto in classifica" . Quindi sull’atteggiamento dei suoi nel finale, quando la Fiorentina è andata vicina a pareggiare e il Genoa ha rallentato in tutti i sensi: " Abbiamo abusato un po’ troppo delle perdite di tempo , la direzione è giusta ma bisogna stare attenti a non far diventare schizofrenica la partita , perché un giocatore ha diritto di farsi male, di stare trenta secondi per terra e poi rientrare se si è fatto male. Non tutti simulano e dovremmo essere capaci noi di adattarci a queste nuove indicazioni e loro a prenderle un po’ più alla leggera".

De Rossi su Osmajic: "Felice sia arrivato lui e non quelli che volevo io"

"Osmajic era distrutto, è dovuto stare in campo con lo scotch fino al 90’". Così De Rossi sull’attaccante montenegrino, che ha segnato un gol e servito l’assist per il secondo di Messias. "Sull'arrivo di Milutin qui c’è lo zampino di Diego Lopez e del nostro gruppo di scouting -ha spiegato DDR a proposito della scelta di puntare su Osmajic- Era un giocatore meno altisonante di tanti altri che avevamo in lista, ero un po’ più affascinato dagli altri nomi ma sono tanto contento di non essere riuscito ad arrivare a questi altri nomi perché lui ha portato -oltre ai gol- energia, profondità, entusiasmo e anche coesione del gruppo. Sono felicissimo. Non bisogna comprare i giocatori forti ma quelli giusti, come mi ha detto un direttore sportivo forte. E lui è proprio giusto per noi, per il Genoa, per questo stadio". Quindi, il racconto simpatico di un retroscena che ha visto protagonista De Rossi e l’ex compagno alla Roma e amico Vucinic, ora Ct del Montenegro: "Mirko lo abbiamo chiamato per dirgli quanto Osmajic fosse importante per noi, visto che avevamo perso Colombo. E in virtù della nostra amicizia ventennale, Vucinic lo ha levato all’88’, lo ha risparmiato due minuti. Vatti a fidare degli amici…”