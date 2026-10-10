De Rossi dopo Genoa-Fiorentina: "Ho chiesto a Vucinic di risparmiare Osmajic ma…"l'aneddoto
Dopo la prima vittoria in campionato, le parole dell’allenatore del Genoa, che conquista punti importanti dopo un inizio difficilissimo: "Bisognava iniziare a trottare -ha detto De Rossi- ho sentito la vicinanza costante della società, non meritavamo un solo punto in classifica". Poi su Osmajic, autore di un gol e un assist: "Ho chiamato Vucinic per dirgli quanto era importante per noi e lui in nazionale lo ha levato all’88’. Vai a fidarti degli amici…"
Daniele De Rossi finalmente sorride. L’allenatore del Genoa si gode la prima vittoria di questo campionato, arrivata in casa contro la Fiorentina, dopo un inizio di stagione davvero difficile per i rossoblù: "Era importante, bisognava iniziare a trottare -ha detto De Rossi- Ringrazio giocatori e società, in queste settimane ho sentito una vicinanza costante e importante. Sono contento di quello che mi hanno dimostrato dopo un secondo della sconfitta di Parma Andres Blasquez e Diego Lopez, dal primo istante. Non meritavamo di avere un solo punto in classifica". Quindi sull’atteggiamento dei suoi nel finale, quando la Fiorentina è andata vicina a pareggiare e il Genoa ha rallentato in tutti i sensi: "Abbiamo abusato un po’ troppo delle perdite di tempo, la direzione è giusta ma bisogna stare attenti a non far diventare schizofrenica la partita, perché un giocatore ha diritto di farsi male, di stare trenta secondi per terra e poi rientrare se si è fatto male. Non tutti simulano e dovremmo essere capaci noi di adattarci a queste nuove indicazioni e loro a prenderle un po’ più alla leggera".
De Rossi su Osmajic: "Felice sia arrivato lui e non quelli che volevo io"
"Osmajic era distrutto, è dovuto stare in campo con lo scotch fino al 90’". Così De Rossi sull’attaccante montenegrino, che ha segnato un gol e servito l’assist per il secondo di Messias. "Sull'arrivo di Milutin qui c’è lo zampino di Diego Lopez e del nostro gruppo di scouting -ha spiegato DDR a proposito della scelta di puntare su Osmajic- Era un giocatore meno altisonante di tanti altri che avevamo in lista, ero un po’ più affascinato dagli altri nomi ma sono tanto contento di non essere riuscito ad arrivare a questi altri nomi perché lui ha portato -oltre ai gol- energia, profondità, entusiasmo e anche coesione del gruppo. Sono felicissimo. Non bisogna comprare i giocatori forti ma quelli giusti, come mi ha detto un direttore sportivo forte. E lui è proprio giusto per noi, per il Genoa, per questo stadio". Quindi, il racconto simpatico di un retroscena che ha visto protagonista De Rossi e l’ex compagno alla Roma e amico Vucinic, ora Ct del Montenegro: "Mirko lo abbiamo chiamato per dirgli quanto Osmajic fosse importante per noi, visto che avevamo perso Colombo. E in virtù della nostra amicizia ventennale, Vucinic lo ha levato all’88’, lo ha risparmiato due minuti. Vatti a fidare degli amici…”