Il Milan riparte dopo la sosta per le nazionali: i rossoneri scendono in campo a Reggio Emilia per sfidare il Sassuolo domenica alle 18 (partita in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW). Qualche dubbio per Aquilani, che deve vedersela con due ballottaggi a centrocampo: Amorim, invece, ridisegna il Milan con la difesa a 4, Estupinan e Moreira dal 1', Musah titolare al posto di Modric. Le probabili formazioni di Sassuolo-Milan
Probabili Formazioni
SASSUOLO (4-3-3) la probabile formazione
Muric; Cinquegrano, Caleta-Car, Leysen, Doig; Thorstvedt, Matic, Bakola; Berardi, Esposito, Laurienté. All. Aquilani
- Aquilani, che viene dalla sconfitta di Monza rimediata prima della sosta nazionali, dovrebbe attuare una sola modifica rispetto al match del Brianteo, inserendo uno tra Lipani e Adzic in mezzo al campo.
- Altro ballottaggio a centrocampo, con Thorstvedt e Bakola che si giocano una maglia da titolare
- Dopo le buone prestazioni con l'Italia, spazio dal 1' per Sebastiano Esposito, che giocherà al centro dell'attacco insieme a Berardi e Laurienté.
MILAN (4-4-1-1) la probabile formazione
Maignan; Gila, Gabbia, Pavlovic, Estupinan; Chukwueze, Musah, Rabiot, Moreira; Pulisic; Gonçalo Ramos. All. Amorim
- Ruben Amorim ha provato nuovamente un Milan schierato con il 4-4-1-1
- nella difesa a 4, prima da titolare per Gabbia, centrale insieme a Pavlovic
- Estupinan recuperato e titolare come terzino sinistro, sull'altra fascia si allarga Gila
- a centrocampo, Modric dovrebbe riposare: Musah sarà il titolare con Rabiot
- sempre a centrocampo, Moreira dal 1' sulla corsia di sinistra.
- In attacco, Pulisic dovrebbe giocare alle spalle di Ramos, che agirà da unica punta