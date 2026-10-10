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Sassuolo-Milan, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Il Milan riparte dopo la sosta per le nazionali: i rossoneri scendono in campo a Reggio Emilia per sfidare il Sassuolo domenica alle 18 (partita in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW). Qualche dubbio per Aquilani, che deve vedersela con due ballottaggi a centrocampo: Amorim, invece, ridisegna il Milan con la difesa a 4, Estupinan e Moreira dal 1', Musah titolare al posto di Modric. Le probabili formazioni di Sassuolo-Milan

TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI

Probabili Formazioni

Sassuolo
Arijanet Muric
Arijanet Muric
portiere
Sassuolo
Simone Cinquegrano
Simone Cinquegrano
terzino destro
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Sassuolo
Duje Caleta-Car
Duje Caleta-Car
difensore centrale
Sassuolo
Fedde Leysen
Fedde Leysen
difensore centrale
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Sassuolo
Josh Doig
Josh Doig
terzino sinistro
Sassuolo
Luca Lipani
Luca Lipani
mezzala destra
Sassuolo
Nemanja Matic
Nemanja Matic
centrocampista centrale
Sassuolo
Kristian Thorstvedt
Kristian Thorstvedt
mezzala sinistra
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Sassuolo
Domenico Berardi
Domenico Berardi
ala destra
Sassuolo
Sebastiano Esposito
Sebastiano Esposito
attaccante
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Sassuolo
Armand Laurienté
Armand Laurienté
ala sinistra

SASSUOLO (4-3-3) la probabile formazione

Muric; Cinquegrano, Caleta-Car, Leysen, Doig; Thorstvedt, Matic, Bakola; Berardi, Esposito, Laurienté. All. Aquilani

  • Aquilani, che viene dalla sconfitta di Monza rimediata prima della sosta nazionali, dovrebbe attuare una sola modifica rispetto al match del Brianteo, inserendo uno tra Lipani e Adzic in mezzo al campo.
  • Altro ballottaggio a centrocampo, con Thorstvedt e Bakola che si giocano una maglia da titolare
  • Dopo le buone prestazioni con l'Italia, spazio dal 1' per Sebastiano Esposito, che giocherà al centro dell'attacco insieme a Berardi e Laurienté.
Milan
Mike Maignan
Mike Maignan
portiere
Milan
Mario Gila
Mario Gila
terzino destro
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Milan
Matteo Gabbia
Matteo Gabbia
difensore centrale
Milan
Strahinja Pavlovic
Strahinja Pavlovic
difensore centrale
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Milan
Pervis Estupiñán
Pervis Estupiñán
terzino sinistro
Milan
Samuel Chukwueze
Samuel Chukwueze
esterno destro
Milan
Yunus Musah
Yunus Musah
centrocampista centrale
Milan
Adrien Rabiot
Adrien Rabiot
centrocampista centrale
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Milan
Diego Moreira
Diego Moreira
esterno sinistro
Milan
Christian Pulisic
Christian Pulisic
trequartista
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Milan
Gonçalo Ramos
Gonçalo Ramos
attaccante

MILAN (4-4-1-1) la probabile formazione

Maignan; Gila, Gabbia, Pavlovic, Estupinan; Chukwueze, Musah, Rabiot, Moreira; Pulisic; Gonçalo Ramos. All. Amorim

  • Ruben Amorim ha provato nuovamente un Milan schierato con il 4-4-1-1
  • nella difesa a 4, prima da titolare per Gabbia, centrale insieme a Pavlovic
  • Estupinan recuperato e titolare come terzino sinistro, sull'altra fascia si allarga Gila
  • a centrocampo, Modric dovrebbe riposare: Musah sarà il titolare con Rabiot
  • sempre a centrocampo, Moreira dal 1' sulla corsia di sinistra.
  • In attacco, Pulisic dovrebbe giocare alle spalle di Ramos, che agirà da unica punta

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