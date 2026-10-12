Qualcuno ha assaggiato la Serie A, altri sono al primo vero banco di prova tra i professionisti. E tutti giocano in Serie B, dove figurano tra i talenti Under 20 più preziosi non impegnati nella massima divisione italiana. Insomma, è obbligatorio tenerli d'occhio verso un futuro da protagonisti. Ecco la top 11 (dati Transfermarkt)

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