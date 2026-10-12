I calciatori Under 20 più preziosi che non giocano in Serie A
Qualcuno ha assaggiato la Serie A, altri sono al primo vero banco di prova tra i professionisti. E tutti giocano in Serie B, dove figurano tra i talenti Under 20 più preziosi non impegnati nella massima divisione italiana. Insomma, è obbligatorio tenerli d'occhio verso un futuro da protagonisti. Ecco la top 11 (dati Transfermarkt)
- Squadra: Avellino*
- Età: 20 anni
- Valore di mercato: 5 milioni di euro
- Squadra: Empoli
- Età: 18 anni
- Valore di mercato: 1,5 milioni di euro
- Squadra: Mantova*
- Età: 20 anni
- Valore di mercato: 4 milioni di euro
- Squadra: Verona
- Età: 20 anni
- Valore di mercato: 3 milioni di euro
- Squadra: Padova*
- Età: 19 anni
- Valore di mercato: 2,5 milioni di euro
- Squadra: Empoli
- Età: 17 anni
- Valore di mercato: 8 milioni di euro
- Squadra: Pisa
- Età: 20 anni
- Valore di mercato: 5 milioni di euro
- Squadra: Sudtirol*
- Età: 20 anni
- Valore di mercato: 6 milioni di euro
- Squadra: Cremonese*
- Età: 19 anni
- Valore di mercato: 10 milioni di euro
- Squadra: Palermo*
- Età: 20 anni
- Valore di mercato: 7,5 milioni di euro
- Squadra: Pisa*
- Età: 20 anni
- Valore di mercato: 6 milioni di euro