 Europei Under 21, le squadre qualificate: l'Italia di Baldini e non solo | Sky Sport
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Italia U21 agli Europei 2027: le squadre qualificate e quelle agli spareggi

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Non solo l'Italia U21 di Silvio Baldini: sono già sette le squadre qualificate agli Europei di categoria che sono programma dal 16 giugno al 3 luglio 2027 in Albania e Serbia. Due nazionali sono sicure del posto negli spareggi mentre tutti gli altri verdetti si sapranno dopo le ultime gare dei gironi in programma martedì 6 ottobre

ITALIA AGLI EUROPEI U21 - LE PAROLE DI BALDINI

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