Italia U21 agli Europei 2027: le squadre qualificate e quelle agli spareggi
Non solo l'Italia U21 di Silvio Baldini: sono già sette le squadre qualificate agli Europei di categoria che sono programma dal 16 giugno al 3 luglio 2027 in Albania e Serbia. Due nazionali sono sicure del posto negli spareggi mentre tutti gli altri verdetti si sapranno dopo le ultime gare dei gironi in programma martedì 6 ottobre
- ITALIA
- ALBANIA (Paese ospitante)
- SERBIA (Paese ospitante)
- INGHILTERRA (detentori del titolo)
- CROAZIA
- FRANCIA
- NORVEGIA
- PORTOGALLO
- CECHIA
- TURCHIA
- BELGIO
- FINLANDIA
- GERMANIA
- GRECIA
- NORVEGIA
- SPAGNA
- DANIMARCA
- AUSTRIA
- BOSNIA-ERZEGOVINA
- ISLANDA
- ISRAELE
- PAESI BASSI
- SLOVACCHIA
- REPUBBLICA D'IRLANDA
- SLOVACCHIA
- SVIZZERA