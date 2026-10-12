Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Milan, Cardinale deluso dopo il Sassuolo: tornerà in Italia per l'Atalanta

milan

Il numero uno del Milan c'era anche a Reggio Emilia. È la sesta partita su sei presente accanto alla squadra, ma probabilmente si aspettava qualcosa di più dopo la lunga sosta. Ora il rientro negli Usa e il ritorno per Milan-Atalanta di domenica prossima (diretta Sky e NOW)

HIGHLIGHTS - PAGELLE - CLASSIFICA

Al Mapei Stadium di Reggio Emilia c'era anche Gerry Cardinale, non certo una novità: sesta partita su sei di campionato col numero uno rossonero presente insieme alla squadra. Era arrivato sabato nella giornata di vigilia dopo tre settimane passate negli Usa durante la sosta, ha seguito ancora il suo club da vicino ma — l'1-1 maturato nel tardo pomeriggio di domenica — probabilmente non lo ha lasciato molto soddisfatto. Ora il rientro in America e il nuovo viaggio in Italia per il prossimo weekend: in programma Milan contro Atalanta domenica alle 18 (diretta Sky e NOW).

le parole

Amorim: "Dopo il gol bisogna continuare a spingere"

Cardinale e il suo Milan

Nel mentre il Milan giocherà in Europa League giovedì 15 contro il Salisburgo, cercando di ingranare la marcia dopo il ko dell'esordio contro il Benfica. Da quel giorno il successo sul Lecce, poi la maxi sosta e, appunto, il pari col Sassuolo subìto in rimonta: Cardinale pare non sia rimasto troppo soddisfatto della proposta di gioco offensiva, con la prima punta Ramos troppo raramente innescata; ma anche della fase difensiva, e pure del rendimento della squadra sulle palle inattive. Dopo la sosta, probabilmente, era lecito attendersi qualcosa in più.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie A: Altre Notizie

Amorim: "Persi due punti, non siamo soddisfatti"

milan

Il Milan perde l'occasione di agganciare in classifica la Roma e l'allenatore rossonero commenta...

Gabbia, infortunio contro il Sassuolo: le news

milan

Brutto infortunio per il difensore del Milan che poco dopo il 15' del primo tempo è costretto ad...

Dove vedere Cagliari-Juventus

guida tv

La partita tra Cagliari e Juventus della 6^ giornata di Serie A si gioca domenica 11 ottobre alle...

Fabregas: "Malen? Più chiara espulsione di Wesley"

Serie A

Un punto per gli azzurri dopo lo 0-0 nel big match, sfida analizzata da Cesc Fabregas: "Serviva...

Gasperini: "Rosso a Malen? Non voleva fare male"

Serie A

Ancora un pareggio in uno scontro diretto per i giallorossi dopo il 2-2 con l'Inter. Ne ha...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE