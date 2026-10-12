Milan, Cardinale deluso dopo il Sassuolo: tornerà in Italia per l'Atalanta

Il numero uno del Milan c'era anche a Reggio Emilia. È la sesta partita su sei presente accanto alla squadra, ma probabilmente si aspettava qualcosa di più dopo la lunga sosta. Ora il rientro negli Usa e il ritorno per Milan-Atalanta di domenica prossima (diretta Sky e NOW)

Al Mapei Stadium di Reggio Emilia c'era anche Gerry Cardinale, non certo una novità: sesta partita su sei di campionato col numero uno rossonero presente insieme alla squadra. Era arrivato sabato nella giornata di vigilia dopo tre settimane passate negli Usa durante la sosta, ha seguito ancora il suo club da vicino ma — l'1-1 maturato nel tardo pomeriggio di domenica — probabilmente non lo ha lasciato molto soddisfatto. Ora il rientro in America e il nuovo viaggio in Italia per il prossimo weekend: in programma Milan contro Atalanta domenica alle 18 (diretta Sky e NOW).