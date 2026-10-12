Milan, Cardinale deluso dopo il Sassuolo: tornerà in Italia per l'Atalanta

Milan, Cardinale deluso dopo il Sassuolo: tornerà in Italia per l'Atalantamilan
Il numero uno del Milan c'era anche a Reggio Emilia. È la sesta partita su sei presente accanto alla squadra, ma probabilmente si aspettava qualcosa di più dopo la lunga sosta. Ora il rientro negli Usa e il ritorno per Milan-Atalanta di domenica prossima (diretta Sky e NOW)
Al Mapei Stadium di Reggio Emilia c'era anche Gerry Cardinale, non certo una novità: sesta partita su sei di campionato col numero uno rossonero presente insieme alla squadra. Era arrivato sabato nella giornata di vigilia dopo tre settimane passate negli Usa durante la sosta, ha seguito ancora il suo club da vicino ma — l'1-1 maturato nel tardo pomeriggio di domenica — probabilmente non lo ha lasciato molto soddisfatto. Ora il rientro in America e il nuovo viaggio in Italia per il prossimo weekend: in programma Milan contro Atalanta domenica alle 18 (diretta Sky e NOW).
le parole
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Cardinale e il suo Milan
Nel mentre il Milan giocherà in Europa League giovedì 15 contro il Salisburgo, cercando di ingranare la marcia dopo il ko dell'esordio contro il Benfica. Da quel giorno il successo sul Lecce, poi la maxi sosta e, appunto, il pari col Sassuolo subìto in rimonta: Cardinale pare non sia rimasto troppo soddisfatto della proposta di gioco offensiva, con la prima punta Ramos troppo raramente innescata; ma anche della fase difensiva, e pure del rendimento della squadra sulle palle inattive. Dopo la sosta, probabilmente, era lecito attendersi qualcosa in più.