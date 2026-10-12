Le partite di Serie A di oggi

La sesta giornata di campionato si conclude lunedì con alle 18.30 Atalanta-Venezia e alle 20.45 Torino-Udinese su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Daniele Barone con il commento di Massimo Gobbi. collegamenti sono a cura degli inviati Paolo Aghemo e Marina Presello.