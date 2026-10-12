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Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 6^ giornata

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Oggi, lunedì 12 ottobre, si scende in campo per la 6^ giornata di Serie A. Alle 20.45 Torino-Udinese su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K - e in streaming su NOW. Tutti gli appuntamenti del lunedì di campionato

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La sesta giornata di campionato si conclude lunedì con alle 18.30 Atalanta-Venezia e alle 20.45 Torino-Udinese su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Daniele Barone con il commento di Massimo Gobbi.  collegamenti sono a cura degli inviati Paolo Aghemo e Marina Presello.

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Lunedì sera, L’Originale dalle 20 e dalle 22.45. Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio (in collegamento da Villareal) e Fayna saranno in compagnia di Veronica Baldaccini, Luca Gotti, Giancarlo Marocchi e Gianfranco Teotino.

Serie A, la programmazione di oggi

Lunedì 12 ottobre

  • ore 18.30: Atalanta-Venezia su DAZN 1 
  • dalle 20.00 e dalle 22.45: L’Originale con Alessandro Bonan, Fayna, Veronica Baldaccini, Gianfranco Teotino, Luca Gotti, Giancarlo Marocchi e Gianluca Di Marzio (in collegamento da Villareal)
  • ore 20.45: TORINO-UDINESE su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Telecronaca Daniele Barone, commento Massimo Gobbi. Inviati Paolo Aghemo e Marina Presello

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