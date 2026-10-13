La ricostruzione del curioso errore che ha portato al gol del 2-0 della Lazio contro il Monza nell'ultima giornata di Serie A. Nel video si vede al limite dell'area Andrea Carboni passare inspiegabilmente la palla all'arbitro. In realtà c'è un perché e dipende dai colori delle divise in campo...

La ricostruzione allo Sky Sport Tech

Sì, dalla ricostruzione che abbiamo potuto fare Carboni entra in possesso del pallone e quando si gira per liberarsene sulla pressione di Isaksen sembra vedere a colpo d'occhio un compagno libero ed esegue il passaggio. Peccato per lui che non si tratti di un calciatore della sua squadra ma appunto dell'arbitro. Che naturalmente lascia sfilare il pallone: se ne impossessa Taylor e in un attimo arriva il gol del 2-0 laziale proprio di Isaksen. Un errore grossolano, ma determinato anche dalla confusione dei colori: in quella frazione di secondo infatti a Carboni il fucsia con pantaloncini neri dell'arbitro ha fatto lo stesso effetto visivo della divisa del Monza, "total black" con una fascia rossa verticale forse galeotta nel mischiare un po' gli effetti cromatici.

A quanto pare anche in un altro paio di occasioni i giocatori di Juric hanno fatto lo stesso errore, senza ritenere però di avvisare l'arbitro chiedendo un cambio di maglia. Del resto anche nel tradizionale controllo pre-partita non era emersa nessuna criticità: alla prova del campo però evidentemente la differenza tra i due "kit" non è parsa così marcata.