Panini, ecco l'album Calciatori 2026-2027figurine
Presentata oggi la nuova collezione Calciatori 2026-2027: 589 figurine dedicate alla Serie A, Serie B e Serie C. Tra le novità la sezione Time Capsule dedicata ad alcune leggende del nostro campionato e la sezione New Wave, con i giovani talenti delle squadre della Serie A. L'album è in arrivo il 20 ottobre
Presentata questa mattina, all'International Broadcast Centre di Lega Calcio Serie A, la nuova collezione “Calciatori 2026-2027”. Molti gli ospiti intervenuti: il Presidente di Lega Calcio Serie A Ezio Simonelli, l’Amministratore Delegato di Lega Calcio Serie A Luigi De Siervo, l’Amministratore Delegato Panini Ivam Faria e la Direttrice Mercato Italia Collezionabili Panini Martina Limoni. Presenti anche il Presidente AIAC Renzo Ulivieri, il Presidente AIC Umberto Calcagno, oltre a all’Ambassador di Lega Calcio Serie A, Francesco Totti e Fabrizio Romano.
Rinnovo pluriennale tra Lega Calcio Serie A e Panini
Un'edizione che consolida un legame profondo: l'evento è stato infatti preceduto dall'annuncio del rinnovo pluriennale della partnership tra Lega Calcio Serie A e Panini.
589 figurine, la sezione Time Capsule dedicata alle leggende
La collezione ufficiale di figurine Panini, giunta alla sua sessantaseiesima edizione, racconta tutto il meglio del calcio italiano. L’album, il cui lancio è previsto per il 20 ottobre 2026, è composto da 589 figurine dedicate alla Serie A, Serie B e Serie C; oltre alle ormai consolidate, figurine Calciatori Upgrade e Calciatori Celebration. Tante le novità di un album sempre più intergenerazionale, concepito per unire appassionati di ogni età. Tra le sezioni più attese spicca la Time Capsule, interamente dedicata ad alcune leggende del nostro campionato, una vera e propria finestra sul passato per riscoprire i campioni che hanno fatto sognare intere generazioni. Da Maradona a Baresi, da Ronaldo a Pirlo, ogni capsula del tempo Calciatori Panini celebra 20 leggende della Serie A, custodendo le loro iconiche e indimenticabili figurine all’interno di un nuovo sticker da collezione in grado di raccontare un’epoca e riportare in campo le imprese che hanno scritto la storia del calcio italiano.
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La sezione New Wave e gli extra stickers del Fantacalcio
Il futuro del calcio prende invece forma nella sezione New Wave, dedicata ai giovani talenti delle squadre della Serie A. Ragazzi cresciuti nei settori giovanili pronti a prendersi la scena: ogni figurina racconta un primo passo, un debutto da custodire che un domani potrebbe trasformarsi in un piccolo tesoro per ogni collezionista. Rookie da scoprire, sogni appena iniziati: oggi sono promesse, domani potrebbero diventare campioni. Non mancano le sorprese per i fanta-allenatori grazie all’introduzione degli extra stickers: 40 speciali figurine dedicate ai campioncini più iconici del Fantacalcio. L'album prevede una doppia pagina in cui poter incollare questi extra stickers e sfruttare le doppie per ricreare il proprio undici ideale. Inoltre, nel corso di due giornate di campionato, le figurine Panini andranno a sostituire nell’app gli iconici campioncini.