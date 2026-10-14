Presentata oggi la nuova collezione Calciatori 2026-2027: 589 figurine dedicate alla Serie A, Serie B e Serie C. Tra le novità la sezione Time Capsule dedicata ad alcune leggende del nostro campionato e la sezione New Wave, con i giovani talenti delle squadre della Serie A. L'album è in arrivo il 20 ottobre

589 figurine, la sezione Time Capsule dedicata alle leggende

La collezione ufficiale di figurine Panini, giunta alla sua sessantaseiesima edizione, racconta tutto il meglio del calcio italiano. L’album, il cui lancio è previsto per il 20 ottobre 2026, è composto da 589 figurine dedicate alla Serie A, Serie B e Serie C; oltre alle ormai consolidate, figurine Calciatori Upgrade e Calciatori Celebration. Tante le novità di un album sempre più intergenerazionale, concepito per unire appassionati di ogni età. Tra le sezioni più attese spicca la Time Capsule, interamente dedicata ad alcune leggende del nostro campionato, una vera e propria finestra sul passato per riscoprire i campioni che hanno fatto sognare intere generazioni. Da Maradona a Baresi, da Ronaldo a Pirlo, ogni capsula del tempo Calciatori Panini celebra 20 leggende della Serie A, custodendo le loro iconiche e indimenticabili figurine all’interno di un nuovo sticker da collezione in grado di raccontare un’epoca e riportare in campo le imprese che hanno scritto la storia del calcio italiano.