Ufficiali le designazioni della 7^ giornata di campionato, ricca di sfide interessanti. Sabato 17 ottobre Doveri arbitra Bologna-Inter, mentre Abisso dirigerà Roma-Genoa (in diretta alle 20.45 su Sky e in streaming su NOW): Sacchi designato per Venezia-Napoli. Domenica, invece, scelti Di Bello per Fiorentina-Como, Chiffi per Milan-Atalanta (in diretta anche questa alle 18 su Sky e NOW) e Massa per Juventus-Lazio
FROSINONE-SASSUOLO Venerdì 16 ottobre h. 20.45
- MARCHETTI
- TRINCHIERI-LAUDATO
- IV: MARIANI
- VAR: DI PAOLO
- AVAR: VOLPI
VENEZIA-NAPOLI Sabato 17 ottobre h. 15.00
- SACCHI J.L.
- PALERMO-VECCHI
- IV: CREZZINI
- VAR: FABBRI
- AVAR: SANTORO
BOLOGNA-INTER Sabato 17 ottobre h. 18.00
- DOVERI
- ZINGARELLI-BERCIGLI
- IV: DI MARCO
- VAR: GARIGLIO
- AVAR: PICCININI
ROMA-GENOA Sabato 17 ottobre h. 20.45
- ABISSO
- TEGONI-MINIUTTI
- IV: COLLU
- VAR: PAIRETTO
- AVAR: MASSIMI
UDINESE-LECCE Domenica 18 ottobre h. 12.30
- GUIDA
- DEI GIUDICI-MOKHTAR
- IV: BONACINA
- VAR: DI PAOLO
- AVAR: BARONI
FIORENTINA-COMO Domenica 18 ottobre h. 15.00
- DI BELLO
- BINDONI-MONACO
- IV: MARCENARO
- VAR: PATERNA
- AVAR: PEZZUTO
MILAN-ATALANTA Domenica 18 ottobre h. 18.00
- CHIFFI
- MONDIN-YOSHIKAWA
- IV: SOZZA
- VAR: CAMPLONE
- AVAR: PRONTERA
JUVENTUS-LAZIO Domenica 18 ottobre h. 20.45
- MASSA
- ALASSIO-BERTI
- IV: MARESCA
- VAR: MERAVIGLIA
- AVAR: AURELIANO
MONZA-CAGLIARI Lunedì 19 ottobre h. 18.30
- CALZAVARI
- PERROTTI-SCATRAGLI
- IV: PAIRETTO
- VAR: AURELIANO
- AVAR: DI VUOLO
PARMA-TORINO Lunedì 19 ottobre h. 20.45
- AYROLDI
- COLAROSSI-RINALDI
- IV: ARENA
- VAR: DIONISI
- AVAR: MERAVIGLIA