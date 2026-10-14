Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Serie A, arbitri della 7^ giornata: Doveri per Bologna-Inter, Juventus-Lazio a Massa

Serie A

Ufficiali le designazioni della 7^ giornata di campionato, ricca di sfide interessanti. Sabato 17 ottobre Doveri arbitra Bologna-Inter, mentre Abisso dirigerà Roma-Genoa (in diretta alle 20.45 su Sky e in streaming su NOW): Sacchi designato per Venezia-Napoli. Domenica, invece, scelti Di Bello per Fiorentina-Como, Chiffi per Milan-Atalanta (in diretta anche questa alle 18 su Sky e NOW) e Massa per Juventus-Lazio

SERIE A, GLI INDISPONIBILI DELLA 7^ GIORNATA

FROSINONE-SASSUOLO    Venerdì 16 ottobre h. 20.45

  • MARCHETTI
  • TRINCHIERI-LAUDATO
  • IV: MARIANI
  • VAR: DI PAOLO
  • AVAR: VOLPI

VENEZIA-NAPOLI    Sabato 17 ottobre h. 15.00

  • SACCHI J.L.
  • PALERMO-VECCHI
  • IV: CREZZINI
  • VAR: FABBRI
  • AVAR: SANTORO

BOLOGNA-INTER    Sabato 17 ottobre h. 18.00

  • DOVERI
  • ZINGARELLI-BERCIGLI
  • IV: DI MARCO
  • VAR: GARIGLIO
  • AVAR: PICCININI

ROMA-GENOA    Sabato 17 ottobre h. 20.45

  • ABISSO
  • TEGONI-MINIUTTI
  • IV: COLLU
  • VAR: PAIRETTO
  • AVAR: MASSIMI

UDINESE-LECCE   Domenica 18 ottobre h. 12.30

  • GUIDA
  • DEI GIUDICI-MOKHTAR
  • IV: BONACINA
  • VAR: DI PAOLO
  • AVAR: BARONI

FIORENTINA-COMO    Domenica 18 ottobre h. 15.00

  • DI BELLO
  • BINDONI-MONACO
  • IV: MARCENARO
  • VAR: PATERNA
  • AVAR: PEZZUTO

MILAN-ATALANTA    Domenica 18 ottobre h. 18.00

  • CHIFFI
  • MONDIN-YOSHIKAWA
  • IV: SOZZA
  • VAR: CAMPLONE
  • AVAR: PRONTERA

JUVENTUS-LAZIO    Domenica 18 ottobre  h. 20.45

  • MASSA
  • ALASSIO-BERTI
  • IV: MARESCA
  • VAR: MERAVIGLIA
  • AVAR: AURELIANO

MONZA-CAGLIARI    Lunedì 19 ottobre h. 18.30

  • CALZAVARI
  • PERROTTI-SCATRAGLI
  • IV: PAIRETTO
  • VAR: AURELIANO
  • AVAR: DI VUOLO

PARMA-TORINO    Lunedì 19 ottobre h. 20.45

  • AYROLDI
  • COLAROSSI-RINALDI
  • IV: ARENA
  • VAR: DIONISI
  • AVAR: MERAVIGLIA

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie A: Altre Notizie

Pavlovic, rinnovo festeggiato prendendo schiaffi!

milanello

Strahinja Pavlovic festeggia il rinnovo fino al 2031 con il Milan ed è stato accolto oggi a...

Doveri per Bologna-Inter, Massa arbitra Juve-Lazio

Serie A

Ufficiali le designazioni della 7^ giornata di campionato, ricca di sfide interessanti. Sabato 17...

Venezia, si attende rescissione Nicola-Cremonese

Serie A

Il Venezia è sempre più vicino all'ingaggio di Davide Nicola come nuovo allenatore. L'ex Torino e...

Passa all'arbitro, prende gol! Ma c'è un perché...

l'episodio

La ricostruzione del curioso errore che ha portato al gol del 2-0 della Lazio contro il Monza...

Pavlovic a Casa Milan: prolungherà fino al 2031

calciomercato

Il club rossonero blinda per altri tre anni il difensore serbo, fin qui pilastro insostituibile...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE