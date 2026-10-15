Non sarà mai una partita come le altre per Daniele De Rossi che torna all'Olimpico per sfidare la Roma: "Non saranno mai avversari, ma sono molto concentrato su quella che è la nostra partita". Giallorossi che arrivano dalla sconfitta in Champions contro il Real Madrid: "Ho visto una squadra spaventosa e incredibilmente forte". Roma-Genoa è in programma sabato sabato 17 ottobre alle 20:45 su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

Dopo la prima vittoria in campionato contro la Fiorentina, il Genoa di De Rossi sfiderà la Roma sabato 17 ottobre alle ore 20:45 (diretta su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW ). " Avevamo bisogno di questa vittoria. Di essere felici nel nostro stadio. Sentir parlare del fatto che non vincevamo da aprile mi ha dato fastidio perché d'estate non giochi per tre mesi". Sulle voci di un possibile esonero, ha aggiunto: "Mi sono volontariamente estraniato. E mi sono volontariamente schiaffeggiato le mani quando volevo toccare un social perché so che è lì che la maggior parte delle critiche vengono fuori. Invece ho girato la città e non ho percepito mai negatività, astio, rancore, anzi, solo parole di sostegno e di incitamento e questo me lo ricorderò per sempre"

"L'approccio di Modesto e Melissano è stato super positivo"

Spazio allo speciale rapporto che De Rossi ha con la Roma: "Il fatto di aver già giocato in quello stadio contro la Roma può aiutarmi ad essere ancora un po' più freddo. Fondamentalmente non saranno mai avversari, ma sono molto concentrato su quella che è la nostra partita. Il livello e il valore della Roma lo conosciamo, credo che sia ancora cresciuta rispetto a quando l'abbiamo incontrata a dicembre l'anno scorso, è una squadra incredibilmente forte, contro il Real Madrid ha dato un'altra dimostrazione della sua forza secondo me. Ieri ho visto una squadra spaventosa".

Il Genoa ha cambiato negli scorsi giorni l'assetto dirigenziale con Modesto e Melissano che hanno sostituito Diego Lopez: "L'approccio è stato super positivo. Siamo partiti bene, è un momento in cui la cosa più importante che possono fare è stare vicino alla squadra, al gruppo e ripartire da dove eravamo rimasti con Diego Lopez e questo lo hanno fatto". Per quanto riguarda gli infortunati ha aggiunto: "Non recuperiamo nessuno a parte Amorim, mentre per la sfida contro il Venezia speriamo di recuperare Meichtry: negli ultimi 20 minuti contro la Fiorentina ci avrebbe fatto comodo"