L’Inter perde Lautaro Martinez per più di un mese. L’attaccante argentino è infatti costretto a fermarsi per un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra, accusato dopo il match di Champions perso contro il Bruges martedì a San Siro. Questo l'esito degli esami svolti in mattinata all'Istituto Humanitas di Rozzano (Milano). Gli sforzi in campo del capitano, che ai belgi aveva segnato una doppietta e non si è risparmiato come sempre, costringeranno l’Inter a giocare senza di lui per sette partite, tra Serie A e Champions. Lautaro dovrebbe infatti tornare dopo la prossima sosta per gli impegni delle nazionali, in programma la seconda e terza settimana di novembre. Niente derby con il Milan il 31 ottobre e niente sfide di Champions con Shakhtar e Feyenoord. E niente impegni anche con l'Argentina, ovviamente. Salvo sorprese, il programma di recupero de 'El Toro' dovrebbe prevedere il ritorno a disposizione di Chivu per Atalanta-Inter, in programma domenica 22 novembre, e in tempo per giocare la sfida di Champions a San Siro contro lo Stoccarda, il 25 novembre.