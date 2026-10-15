Infortunio Lautaro, le condizioni dell'attaccante dell'Interinter
Cattiva notizia per i nerazzurri, che perdono il capitano per infortunio per almeno un mese. Durante l'ultimo match col Bruges, Lautaro Martinez si è infatti procurato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra, evidenziato dagli esami svolti oggi all'Humanitas di Rozzano. Dovrebbe restare fuori fino a dopo la prossima sosta per le nazionali, quindi non recuperabile per il derby col Milan di sabato 31 ottobre. Le news sull’infortunio di Lautaro
L’Inter perde Lautaro Martinez per più di un mese. L’attaccante argentino è infatti costretto a fermarsi per un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra, accusato dopo il match di Champions perso contro il Bruges martedì a San Siro. Questo l'esito degli esami svolti in mattinata all'Istituto Humanitas di Rozzano (Milano). Gli sforzi in campo del capitano, che ai belgi aveva segnato una doppietta e non si è risparmiato come sempre, costringeranno l’Inter a giocare senza di lui per sette partite, tra Serie A e Champions. Lautaro dovrebbe infatti tornare dopo la prossima sosta per gli impegni delle nazionali, in programma la seconda e terza settimana di novembre. Niente derby con il Milan il 31 ottobre e niente sfide di Champions con Shakhtar e Feyenoord. E niente impegni anche con l'Argentina, ovviamente. Salvo sorprese, il programma di recupero de 'El Toro' dovrebbe prevedere il ritorno a disposizione di Chivu per Atalanta-Inter, in programma domenica 22 novembre, e in tempo per giocare la sfida di Champions a San Siro contro lo Stoccarda, il 25 novembre.
Inter, il comunicato sulle condizioni di Lautaro
"Lautaro Martinez si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano -si legge in una nota del club nerazzurro- Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra".
Inter, quali partite di A e Champions salta Lautaro
- Bologna-INTER, 7 ª Serie A: sabato 17 ottobre ore 18
- INTER-Shakhtar, 3ª Champions: mercoledì 21 ottobre ore 21
- INTER-Fiorentina, 8ª Serie A: domenica 25 ottobre ore 12.30
- Venezia-INTER, 9ª Serie A: mercoledì 28 ottobre ore 18.30
- Milan-INTER, 10ª Serie A: sabato 31 ottobre ore 20.45
- Feyenoord-INTER, 4ª Champions: martedì 3 novembre ore 21
- INTER-Como, 11ª Serie A: domenica 8 novembre ore 18
Lautaro, finora tre doppiette tra A e Champions
Finora Lautaro ha saltato solo una partita, in questo inizio di stagione dell’Inter: il capitano è infatti rimasto in panchina alla quarta giornata di campionato, nella vittoria casalinga contro l’Udinese del 14 settembre. Per il resto, in Serie A ha sempre giocato titolare a parte nell’ultima sfida di campionato, quella vinta sabato a San Siro contro il Parma, quando è entrato al 61’ al posto di Thuram. Finora il capitano ha segnato quattro gol in campionato: doppietta al Napoli il 5 settembre a San Siro e doppietta alla Roma il 19 settembre all’Olimpico. E doppietta in Champions anche nel match perso martedì sera in casa contro il Bruges.