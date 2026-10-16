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Allegri-De Bruyne, l'allenatore spiega cos'è successo con il sorriso. VIDEO

la battuta

Nella conferenza stampa alla vigilia di Venezia-Napoli, Massimiliano Allegri ha commentato con un sorriso l'incomprensione con De Bruyne nel match di Champions League perso in casa del Villarreal. "Cose di campo, è finita lì. Io parlavo italiano, lui inglese. Poi magari io mi sono messo a parlare inglese e lui voleva capire in italiano...". Guarda il VIDEO sopra

LA CONFERENZA DI ALLEGRI - PROBABILI FORMAZIONI 7^GIORNATA: I 'CAMPETTI'

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