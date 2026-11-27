Introduzione
Dopo la scorpacciata europea, con buonissimi segnali provenienti dalle italiane, torna protagonista la Serie A con quelle davanti che vanno davvero veloci. Era dalla stagione 2017-2018 che la somma punti delle prime 4 non era così alta. A livello di gol non ci si può lamentare visto che, dopo 12 giornate, quella di quest'anno è la terza annata più prolifica di sempre. L'ultimo turno, tra colpi di scena e multimarcature "doc", ci ha lasciato anche una lunga scia di infortunati e acciaccati. Qualcuno, purtroppo, dovrà restare fermo a lungo e quindi i vari allenatori si ritrovano a dover ripensare al proprio schieramento
Per tutte le notizie, le modifiche dei vari XI titolari e per dare risposta a tifosi e fantallenatori non ci resta che affidarci alla squadra degli inviati di Sky Sport. Il nostro team è sempre sul pezzo e proverà come sempre a darci tutte le risposte. La giornata di campionato si articola in ben 4 giorni quindi ogni notizia "sicura" è oro che cola
Eccoci quindi con la fotografia delle 20 squadre in vista della 13^ giornata di Serie A
PROBABILI FORMAZIONI 13^GIORNATA: I 'CAMPETTI'
Quello che devi sapere
VENEZIA-BOLOGNA, venerdì ore 20:45 su Sky Sport
Venezia
- Nicola ritrova Basic e Mazzocchi dopo l'assenza di settimana scorsa contro la Juventus. Resta però indisponibile Correia il cui recupero procede più lentamente
- Bella-Kotchap, rientrato qualche settimana fa, non è ancora stato utilizzato ed è difficile pensare che contro il Bologna possa impensierire i titolarissimi della linea a tre dietro
- Davanti possibile ricomposizione dall'inizio della coppia Yeboah-Adams con Lauberbach questa volta dalla panchina. Nella linea a 5 di centrocampo le corsie esterne saranno affidate a Hainaut e Haps
Bologna
- "Abbiamo provato a velocizzare il recupero di Miranda ma i tempi erano davvero troppo corti". Nulla da fare quindi per l'esterno. È stato lo stesso Palladino a chiarire tutto sulla disponibilità dello spagnolo
- El Azzouzi ed Enem hanno continuato a lavorare a parte e sono out anche loro. Torna a disposizione invece Heggem dopo la "punizione" di settimana scorsa
- Rispetto all'ultima uscita probabile cambio in due ruoli con Alhassane favorito a sinistra e Piccoli punta centrale dall'inizio con Orsolini e Cambiaghi esterni
Probabili formazioni
VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Halal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Perez, Sohm, Busio, Haps; Adams, Yeboah
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Sverko, Adorante, Franjic, Correia
BOLOGNA (3-4-3): Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Alhassane; Orsolini, Piccoli, Cambiaghi
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Holm, Enem, Miranda, De Silvestri
FROSINONE-PARMA, sabato ore 15
Frosinone
- Dopo aver sperimentato la linea a tre contro il Milan, Alvini torna all'antico, complice anche il ritorno dopo il turno di squalifica di Bracaglia
- In mediana c'è da scegliere il compagno di Calò: il ballottaggio è sempre lo stesso, Masini o Cichella, ma l'ex Genoa, reduce dal gol a San Siro pare sempre in pole
- Davanti Raimondo è sulla via della guarigione completa ma non è questo il weekend giusto per rivederlo. L'infortunio di Birligea spalanca le porte a Bobcek
Parma
- Diego Carlos e Drobnic hanno lavorato a parte e quindi è difficile pensarli arruolabili. Il primo era in panchina settimana scorsa ma senza possibilità di utilizzo
- Torna dalla squalifica Ndiaye che quindi si candida per tornare dal primo minuto. Il duello è con Carboni le cui quotazioni restano comunque alte
- La coppia d'attacco non cambia: Touré supporterà Elphege, autore di un bel gol contro la Roma. Attenzione alla corsia destra con Cremaschi che insidia Britschgi. Sierro pronto qualora Bernabé dovesse nuovamente accomodarsi in panchina
Probabili formazioni
FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi, Bracaglia; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Bobcek
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Grillitsch, Raimondo, Birligea
PARMA (3-5-2): Daffara; Delprato, Troilo, Ndiaye; Britschgi, Fabbian, Keita, Bernabé, Valeri; Touré, Elphege
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Romero, Diego Carlos, Drobnic
TORINO-LAZIO, sabato ore 18
Torino
- Abate perde Ismajli non tanto per il problema alla mano quanto per una distrazione di basso grado agli adduttori. Per il centrale granata rientro nella seconda metà di dicembre
- Da monitorare anche la situazione di Belghali che contro il Napoli ha rimediato una botta al ginocchio. Per la corsia sinistra è pronto Fortini con Cacciamani sul lato opposto
- In difesa toccherà a Comert con Coco che si accentra e Comuzzo che si sposta a destra. In mezzo al campo c'è il ritorno di Vlasic che, con Gineitis e Mandragora, andrà a formare il trio di interni
Lazio
- Rientro in gruppo come da tabella di marcia per Mattia Zaccagni che è arruolabile per la trasferta di Torino. L'attacco della Lazio sta vivendo un momento d'oro e c'è da incastrare il ritorno dell'esterno azzurro
- A rischiare è Pinamonti con Noslin che si accentrerebbe. Isaksen per ora non si tocca. Attenzione in mezzo: affaticamento muscolare per Taylor. Niente Torino per lui
- In mezzo toccherà quindi a Dele-Bashiru. A sinistra resta Pedraza (Nuno Tavares è ancora out). Coppia di centrali formata da Diogo Leite e Provstgaard ma quest'ultimo è in ballottaggio con Doekhi
Probabili formazioni
TORINO (3-5-2): Perri; Comuzzo, Coco, Comert; Fortini, Gineitis, Mandragora, Vlasic, Cacciamani; Adams, Simeone
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Ismajli
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Diogo Leite, Provstgaard, Pedraza; Frattesi, Belahyane, Dele-Bashiru; Isaksen, Noslin, Zaccagni
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Marusic, Nuno Tavares, Sutalo, Taylor
INTER-GENOA, sabato ore 20:45 su Sky Sport
Inter
- "Bastoni ha sentito un indurimento, non credo ci sia lesione": le parole di Chivu post Stoccarda suonano come un chiaro indizio di turnover. In difesa pronto quindi Carlos Augusto, fresco di rinnovo
- In mezzo al campo mancherà Hakan Calhanoglu: la soluzione più probabile è vedere Sucic come play. Zielinski infatti non è ancora al top. In porta ballottaggio con Provedel che potrebbe spuntarla
- A destra potremmo rivedere Diouf al posto di Spence mentre davanti la tentazione Lautaro dall'inizio c'è eccome. A riposare sarebbe Thuram
Genoa
- Situazione delicata quella di Ostigard: febbre e forte mal di testa lo hanno portato in ospedale. Esami ok ma il giocatore va considerato day-by-day. Dovesse dare le giuste garanzie, sarebbe titolare a San Siro
- Per quel che riguarda Frendrup, il suo minutaggio ridotto di settimana scorsa possiamo inquadrarlo in maniera positiva: il graduale rientro in campo è stato fatto. Con Traoré è lui il favorito in mediana
- Solite alternative per la corsia sinistra e la trequarti. Baldanzi spera di rimanere in ottica titolarità ma De Rossi potrebbe scegliere il duo El Shaarawy-Messias
Probabili formazioni
INTER (3-5-2): Provedel; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Diouf, Barella, Sucic, Jones, Dimarco; L.Martinez, Pio Esposito
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Calhanoglu, Bonny, Bastoni
GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vásquez; Ehizibue, Frendrup, Traoré, Ellertsson; El Shaarawy, Messias; Osmajic
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Colombo
UDINESE-FIORENTINA, domenica ore 12:30
Udinese
- Da due mesi a questa parte, gli unici gol casalinghi dell'Udinese sono arrivati nel 2-5 contro la Roma. Domenica mancherà ancora Davis. Toccherà quindi ancora a Zaniolo farsi carico del peso dell'attacco
- La novità di formazione può essere in difesa visto che Zanetti avrà a pieno regime Alaba. Non è da escludere anche il passaggio a 4 dietro. A questo proposito c'è da segnalare il problema muscolare di Palma e non solo
- Si è fermato anche Piotrowski. Dovesse alzare bandiera bianca, la soluzione più probabile è quella di inserire Unai Gomez. Le alternative sono Miller e Zarraga
Fiorentina
- Cambio forzato nella difesa viola: Viery si è procurato una lesione del capo lungo del bicipite femorale della coscia sinistra. Vanoli al centro della difesa darà una maglia a Ranieri
- Atta è tornato in distinta e farà ritorno nella "sua" Udine ma è difficile ipotizzare che possa scendere in campo dall'inizio. Fiorentina che dovrebbe proseguire con il 4-2-3-1 con Gonçalves trequartista centrale
- Fagioli-Ndour potrebbe essere l'incastro giusto per il duo di mediani davanti alla difesa ma Oulai non intende di certo perdere il posto. Pellegrino-Beto non è un vero ballottaggio anche se entrambi avranno minutaggio
Probabili formazioni
UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Palma, Kabasele, Solet; Abankwah, Lovric, Karlstrom, Kamara; Ekkelenkamp, Unai Gomez; Zaniolo
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Bertola, Davis, Gueye
FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Joao Mario; Ndour; Mastantuono, Gonçalves, Njie; Pellegrino
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Parisi, Pongracic, Viery
SASSUOLO-NAPOLI, domenica ore 15
Sassuolo
- Nella sua prima da allenatore neroverde, D'Aversa era partito a 3, salvo poi tornare a 4 dietro nel secondo tempo. Contro il Napoli ci saranno probabilmente correzioni di interpreti
- Muric confermato tra i pali. In difesa c'è il ballottaggio tra Candé (uscito presto contro il Genoa) e Caleta-Car. Walukiewicz e Ides sono sicuri del posto
- Van Der Brempt e Obrador sembrano essere ancora in vantaggio sulla concorrenza "di fascia". In mediana Bakola non è al meglio. Davanti la novità potrebbe essere Bowie in luogo di Esposito. Dall'infermeria potrebbe inoltre uscire Volpato
Napoli
- Di Lorenzo e Badiashile migliorano e mettono entrambi nel mirino la sfida contro il Lecce. Allegri domenica dovrebbe schierare i suoi con un 4-3-3 con Spinazzola a destra
- Cerniera mediana che non prevede l'utilizzo di Kevin De Bruyne, almeno inizialmente. A comporre la linea a tre saranno Anguissa, Gilmour e McTominay
- Davanti sarà sempre Hojlund il terminale di riferimento. Ai suoi lati agiranno Politano a destra e Noa Lang sul versante opposto
Probabili formazioni
SASSUOLO (3-4-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Candé; Van der Brempt, Matic, Thorstvedt, Obrador; Berardi, Esposito, Laurienté
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Koné, Leysen, Boloca, Adzic
NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Spinazzola, Beukema, Rrahmani, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Hojlund, Lang
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Buongiorno, Alisson Santos, Lobotka, Meret
ROMA-MONZA, domenica ore 18 su Sky Sport
Roma
- Reduce da un 2-2 di tutto rispetto contro il PSG in Champions, la Roma deve continuare la propria marcia in campionato. A Parigi c'era stata gestione mirata della rosa
- Contro il Monza Mancini-Ndicka-Hermoso dovrebbe essere il terzetto difensivo prescelto. Sulla corsia sinistra spazio a un Wesley migliorato anche dal punto di vista fantacalcistico
- Dietro a Malen c'è il solito traffico: tre pretendenti per due maglie. Una sarà sicuramente sulle spalle di Paulo Dybala. Questa volta l'argentino dovrebbe avere Soulé come compagno di reparto con Mora dalla panchina
Monza
- Dopo il primo clean sheet in Serie A, Demba Thiam spera di conservare il posto da titolare. Il ballottaggio con Törnqvist lo vede in leggero vantaggio
- Juric potrebbe tornare a schierare il doppio trequartista alle spalle di Varela. Oltre a Robinson, reduce da un super secondo tempo contro la Fiorentina, c'è Mota che scalpita
- Avere un trequartista in più significa togliere qualcuno a centrocampo: l'indiziato principale è sicuramente Colombo visto che Pessina è tornato alla grande
Probabili formazioni
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Lulli, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Dybala; Malen
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Pellegrini, Rensch
MONZA (3-4-2-1): Thiam; Kouadio, Goglichidze, Carboni; Birindelli, Akinsanmiro, Pessina, Mangas; Robinson, Mota; Varela
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Maye, Folorunsho, Ngonge, Ciurria
COMO-JUVENTUS, domenica ore 20:45
Como
- Dall'infermeria potrebbe uscire Diao che però, salvo sorprese clamorose, andrà al massimo in panchina. In forte dubbio invece la disponibilità di Caqueret, infortunatosi prima della sfida contro il Cagliari
- Fabregas ripensa alla disposizione difensiva dei suoi. Chalobah è in pole per affiancare Jacobo Ramon mentre a sinistra c'è Valle in vantaggio su Kaiki
- Solito rebus per determinare il duo davanti alla difesa. Como che dovrebbe tornare all'antico con la coppia Da Cunha-Perrone e con Liberali sull'out destro della trequarti
Juventus
- Ancora ai box Nico Gonzalez e Kalulu. La prestazione (buonissima) di alcuni elementi in Europa League potrebbe creare dei dubbi di formazione
- Difficile per ora pensare a Ekhator titolare, soprattutto in una gara delicata come quella contro il Como. L'ex Genoa però sarà una pedina importante da giocarsi a gara in corso
- Celik a completare il pacchetto arretrato, Cabal e McKennie sulle corsie esterne e il trio Zhegrova, Woltemade, Kolo Muani possono essere soluzioni percorribili
Probabili formazioni
COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Chalobah, Valle; Da Cunha, Perrone; Liberali, Nico Paz, Baturina; Douvikas
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Rodriguez, Kean
JUVENTUS (3-4-2-1): Vicario; Celik, Bremer, Kelly; McKennie, Douglas Luiz, Koopmeiners, Cabal; Zhegrova, Alajbegovic; Kolo Muani
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Yildiz, Thuram, Locatelli, Grabara, Nico Gonzalez, Kalulu
LECCE-ATALANTA, lunedì ore 18:30
Lecce
- Brutte notizie per il centrocampo di Eusebio Di Francesco. Kaba ha riportato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra ed è ovviamente fuori causa
- In mediana quindi si candida Ngom ma non dimentichiamo che è tornato anche Berisha che potrebbe però non avere molto minutaggio nelle gambe
- In difesa ballottaggio Gaspar-Siebert. Il ritorno in campo di Monteiro apre nuovi scenari in attacco. L'attaccante svizzero insidia da vicino Fatah
Atalanta
- Gli infortunati sono guariti ma non sono in piena efficienza. Questo il sunto di Maurizio Sarri che non vuole bruciare i vari cambi. Si è operato invece Carnesecchi che dovrebbe rientrare a metà gennaio
- La prestazione di Rowe in Conference League potrebbe averlo sbloccato anche in chiave campionato. Sarri lo aspetta da tempo e riflette sulla sua possibile titolarità
- Bernasconi spera di trovare spazio a sinistra ma la linea a quattro dietro non dovrebbe subire modifiche. A guidare l'attacco ci sarà l'ex di turno Krstovic
Probabili formazioni
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ngom, Maleh; N’Dri, Geubbels, Fatah
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Ilic, Pierotti, Kaba
ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Zappacosta, Scalvini, Kolasinac, Bernasconi; Pasalic, Ederson; Zalewski, De Ketelaere, Elmas; Krstovic
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Hien, Kossounou, Carnesecchi
CAGLIARI-MILAN, lunedì ore 20:45
Cagliari
- Mendy, Adopo e Mina si erano inizialmente allenati a parte, salvo poi tornare in gruppo. Sui primi due nessun dubbio, il terzo va sempre monitorato in virtù della microlesione
- Pisacane spera di ritrovare anche Winks che già settimana scorsa sembrava poter stringere i denti. Rossoblù che si affideranno al duo Nzola-Maldini, per quest'ultimo gara davvero davvero speciale
- Nella difesa a 4 dei sardi c'è sempre la questione aperta sul centrale. Rodriguez è titolare ma Kofler, Deiola e Mina se dovesse migliorare sono le opzioni percorribili
Milan
- Ramos out perchè aveva dolore. E i fantallenatori iniziano a sudare freddo. La punta rossonera, tornata al gol contro il Frosinone, è a rischio? La sensazione è che entro lunedì sera torni tutto a posto
- Anche Modric e Pavlovic sono in forse. Il primo potrebbe lasciare il posto a Jashari, il dubbio sul secondo riguarda solo la titolarità. Considerando che Bartesaghi è reduce da un problema alla gamba, la situazione là dietro non è delle più felici
- L'impatto di Hutchinson nella gara di giovedì potrebbe riportarlo in auge sulla corsia destra. Musah garantirebbe più equilibrio. Un esterno bloccato con Moreira dall'altra parte fa gioco
Probabili formazioni
CAGLIARI (4-4-2): Caprile; Zé Pedro, Kofler, Rodriguez, Obert; Adopo, Romano, Deiola, Fazzini; Maldini, Nzola
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Felici, Liteta
MILAN (4-3-3): Maignan; Gila, De Winter, Diawara, Bartesaghi; Musah, Modric, Rabiot; Moreira, Ramos, Pulisic
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Saelemaekers, Gabbia, Chukwueze, P.Terracciano, Loftus-Cheek