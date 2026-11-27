Introduzione

Dopo la scorpacciata europea, con buonissimi segnali provenienti dalle italiane, torna protagonista la Serie A con quelle davanti che vanno davvero veloci. Era dalla stagione 2017-2018 che la somma punti delle prime 4 non era così alta. A livello di gol non ci si può lamentare visto che, dopo 12 giornate, quella di quest'anno è la terza annata più prolifica di sempre. L'ultimo turno, tra colpi di scena e multimarcature "doc", ci ha lasciato anche una lunga scia di infortunati e acciaccati. Qualcuno, purtroppo, dovrà restare fermo a lungo e quindi i vari allenatori si ritrovano a dover ripensare al proprio schieramento



Per tutte le notizie, le modifiche dei vari XI titolari e per dare risposta a tifosi e fantallenatori non ci resta che affidarci alla squadra degli inviati di Sky Sport. Il nostro team è sempre sul pezzo e proverà come sempre a darci tutte le risposte. La giornata di campionato si articola in ben 4 giorni quindi ogni notizia "sicura" è oro che cola



Eccoci quindi con la fotografia delle 20 squadre in vista della 13^ giornata di Serie A



PROBABILI FORMAZIONI 13^GIORNATA: I 'CAMPETTI'