Il suo Milan riscatta il brutto ko di coppa, ma il tecnico portoghese si concentra sul tema giovani e futuro: "So che che tutti vorrebbero solo le vittorie, ma non c'è solo quello" ha detto a Dazn nel post gara. In conferenza ha poi aggiunto: "Oggi meglio anche che con l'Atalanta la settimana scorsa. Ora testa al Bologna e… vedremo chi sopravvivrà" - parlando del tema infortuni. "Bartesaghi? Pensavo fosse uno più difensivo e invece…" UDINESE-MILAN 0-2: HIGHLIGHTS - PAGELLE - CLASSIFICA

Riscattato il Bournemouth, seconda vittoria di fila in campionato: il Milan va, e si appresta a entrare in una settimana fondamentale della stagione con tre punti arrivati a Udine. Tante assenze (le ultime in settimana erano state quelle di Gila, Rabiot e Moreira, inutile dire: tra i migliori dell'avvio di stagione rossonero), ma il suo Milan ha risposto sul campo. Con il classe 2006 Diawara all'esordio da titolare come terzino sinistro, Tomori a destra più Hutchinson (gol) e Bartesaghi (tra i migliori) come esterni: "Abbiamo fatto meglio rispetto all'Atalanta — analizza Amorim in conferenza —, certo, bisogna pur sempre sottolineare che non abbiamo avuto troppo tempo per allenarci, abbiamo anche un po' cambiato il modo di giocare e la combinazione tra i vari settori. Sono molto orgoglioso e sto già pensando al Bologna. Vedremo chi sopravvivrà per giocare". Non solo, a Dazn ha poi aggiunto di aver visto una squadra che ha "messo in campo quanto studiato nel pre-partita" e soprattutto "competitiva e aggressiva fin dall'inizio" — un chiaro riferimento all'approccio esattamente opposto della disfatta di Bournemouth in Europa League.

"Siamo il Milan, non c'è bisogno di motivazioni" Ecco, la vittoria, più di ogni altra cosa, serve anche a scacciare il brutto ko di Europa League: "Cosa ho detto alla squadra dopo quella partita? Ho spiegato ai ragazzi cosa penso. È tutto quello che posso fare - ha detto ritornando sullo 0-3 in terra inglese -, anche perché durante l'allenamento non possiamo parlare, ma lavorare. Giochiamo con il Milan, i giocatori non hanno bisogno di motivazioni. Devono essere pronti. Sempre".

"Voglio dare le giuste possibilità ai giovani" Poi il tema giovani, dicevamo. Uno dei migliori è stato Bartesaghi, da 7 in pagella, secondo solo all'MVP Pulisic (7,5). L'azzurro ha giocato esterno a sinistra, con Diawara alle sue spalle: "Bartesaghi ha molta velocità, durante gli allenamenti conosci meglio i tuoi giocatori — dice Amorim — prima che arrivassi pensavo fosse uno più difensivo mentre invece è uno più offensivo. Oggi ha usato le sue qualità: cross, velocità…". Su Diawara: "Sono molto contento per lui, quando butto nella mischia un giocatore con poca esperienza è una mia responsabilità. Ha fatto bene ed è un'opzione per la stagione". E sempre sul tema giovani ha aggiunto a Dazn: "Non sono stato chiamato solo per vincere partite, anche se è quello che la gente vuole, ma pure per garantire un futuro al Milan facendo giocare i giovani e dandogli le giuste possibilità". a sky sport Cardinale: "Abbiamo mostrato grande resilienza, bene Amorim"