Udinese-Milan, Amorim: "Il mio lavoro non è solo vincere, ma anche garantire un futuro"milan
Il suo Milan riscatta il brutto ko di coppa, ma il tecnico portoghese si concentra sul tema giovani e futuro: "So che che tutti vorrebbero solo le vittorie, ma non c'è solo quello" ha detto a Dazn nel post gara. In conferenza ha poi aggiunto: "Oggi meglio anche che con l'Atalanta la settimana scorsa. Ora testa al Bologna e… vedremo chi sopravvivrà" - parlando del tema infortuni. "Bartesaghi? Pensavo fosse uno più difensivo e invece…"
UDINESE-MILAN 0-2: HIGHLIGHTS - PAGELLE - CLASSIFICA
Riscattato il Bournemouth, seconda vittoria di fila in campionato: il Milan va, e si appresta a entrare in una settimana fondamentale della stagione con tre punti arrivati a Udine. Tante assenze (le ultime in settimana erano state quelle di Gila, Rabiot e Moreira, inutile dire: tra i migliori dell'avvio di stagione rossonero), ma il suo Milan ha risposto sul campo. Con il classe 2006 Diawara all'esordio da titolare come terzino sinistro, Tomori a destra più Hutchinson (gol) e Bartesaghi (tra i migliori) come esterni: "Abbiamo fatto meglio rispetto all'Atalanta — analizza Amorim in conferenza —, certo, bisogna pur sempre sottolineare che non abbiamo avuto troppo tempo per allenarci, abbiamo anche un po' cambiato il modo di giocare e la combinazione tra i vari settori. Sono molto orgoglioso e sto già pensando al Bologna. Vedremo chi sopravvivrà per giocare". Non solo, a Dazn ha poi aggiunto di aver visto una squadra che ha "messo in campo quanto studiato nel pre-partita" e soprattutto "competitiva e aggressiva fin dall'inizio" — un chiaro riferimento all'approccio esattamente opposto della disfatta di Bournemouth in Europa League.
"Siamo il Milan, non c'è bisogno di motivazioni"
Ecco, la vittoria, più di ogni altra cosa, serve anche a scacciare il brutto ko di Europa League: "Cosa ho detto alla squadra dopo quella partita? Ho spiegato ai ragazzi cosa penso. È tutto quello che posso fare - ha detto ritornando sullo 0-3 in terra inglese -, anche perché durante l'allenamento non possiamo parlare, ma lavorare. Giochiamo con il Milan, i giocatori non hanno bisogno di motivazioni. Devono essere pronti. Sempre".
"Voglio dare le giuste possibilità ai giovani"
Poi il tema giovani, dicevamo. Uno dei migliori è stato Bartesaghi, da 7 in pagella, secondo solo all'MVP Pulisic (7,5). L'azzurro ha giocato esterno a sinistra, con Diawara alle sue spalle: "Bartesaghi ha molta velocità, durante gli allenamenti conosci meglio i tuoi giocatori — dice Amorim — prima che arrivassi pensavo fosse uno più difensivo mentre invece è uno più offensivo. Oggi ha usato le sue qualità: cross, velocità…". Su Diawara: "Sono molto contento per lui, quando butto nella mischia un giocatore con poca esperienza è una mia responsabilità. Ha fatto bene ed è un'opzione per la stagione". E sempre sul tema giovani ha aggiunto a Dazn: "Non sono stato chiamato solo per vincere partite, anche se è quello che la gente vuole, ma pure per garantire un futuro al Milan facendo giocare i giovani e dandogli le giuste possibilità".
a sky sport
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E ora la settimana che porta fino al derby (su Sky!)
Archiviata la vittoria che segna il secondo successo di fila in campionato, il Milan si avvia alla settimana del derby. Detto dei recenti stop di Gila, Rabiot e Diego Moreira, i rossoneri avevano già da tempo in infermeria Gabbia, Saelemaekers, Chukwueze e Terracciano. Anche per questo sta per iniziare una settimana fondamentale, senza coppe europee, ma con l'infrasettimanale di campionato contro il Bologna. E poi sabato 31 ottobre c'è il derby contro l'Inter alle 20.45, da vivere LIVE su Sky e in streaming su NOW.