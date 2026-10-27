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Parma-Udinese, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Parma e Udinese - alla ricerca di punti per uscire dalla zona retrocessione - si sfidano nella 9^ giornata di Serie A: match in programma mercoledì 28 ottobre alle 18.30. Gilardino arretra Delprato in difesa. Davanti Romero con Lontani (in vantaggio su Frigan). Runjaic potrebbe rilanciare Zaniolo dal 1' al fianco di Ekkelenkamp, alle spalle di Davis

SERIE A, LE PROBABILI FORMAZIONI

Probabili Formazioni

Parma
Edoardo Corvi
Edoardo Corvi
portiere
Parma
Enrico Del Prato
Enrico Del Prato
difensore centro destra
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Parma
Mariano Troilo
Mariano Troilo
difensore centrale
Parma
Abdoulaye N'Diaye
Abdoulaye N'Diaye
difensore centro sinistra
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Parma
Sascha Britschgi
Sascha Britschgi
esterno destro
Parma
Giovanni Fabbian
Giovanni Fabbian
mezzala destra
Parma
Adrián Bernabé
Adrián Bernabé
centrocampista centrale
Parma
Mandela Keita
Mandela Keita
mezzala sinistra
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Parma
Emanuele Valeri
Emanuele Valeri
esterno sinistro
Parma
Simone Lontani
Simone Lontani
attaccante
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Parma
David Romero
David Romero
attaccante

PARMA (3-5-2), la probabile formazione

Corvi; Delprato, Troilo, Ndiaye; Britschgi, Fabbian, Bernabé, Keita, Valeri; Lontani, Romero. All. Gilardino

  • Gilardino con Delprato che arretra sulla linea difensiva, insieme a Troilo e Ndiaye
  • Britchgi e Valeri sulle fasce. In mezzo il terzetto Bernabè-Keita-Valeri
  • In avanti Romero e Lontani (favorito su Frigan)
Udinese
Maduka Okoye
Maduka Okoye
portiere
Udinese
James Abankwah
James Abankwah
difensore centro destra
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Udinese
Christian Kabasele
Christian Kabasele
difensore centrale
Udinese
Matteo Palma
Matteo Palma
difensore centro sinistra
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Udinese
Mërgim Vojvoda
Mërgim Vojvoda
esterno destro
Udinese
Jesper Karlström
Jesper Karlström
centrocampista centrale
Udinese
Lennon Miller
Lennon Miller
centrocampista centrale
Udinese
Hassane Kamara
Hassane Kamara
esterno sinistro
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Udinese
Jurgen Ekkelenkamp
Jurgen Ekkelenkamp
trequartista
Udinese
Nicolò Zaniolo
Nicolò Zaniolo
trequartista
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Udinese
Keinan Davis
Keinan Davis
attaccante

UDINESE (3-4-2-1) la probabile formazione

Okoye; Abankwah, Kabasele, Palma; Vojvoda, Karlström, Miller, Kamara; Ekkelenkamp, Zaniolo; Davis. All. Runjaic

  • Runjaic senza Gueye, Bayo, Alaba e Solet 
  • Rispetto alla sconfitta col Milan ci potrebbe essere la novità Zaniolo come trequartista insieme a Ekkelenkamp, alle spalle di Davis
  • Miller e Piotrowski si giocano una maglia in mezzo al campo

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