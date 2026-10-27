Parma e Udinese - alla ricerca di punti per uscire dalla zona retrocessione - si sfidano nella 9^ giornata di Serie A: match in programma mercoledì 28 ottobre alle 18.30. Gilardino arretra Delprato in difesa. Davanti Romero con Lontani (in vantaggio su Frigan). Runjaic potrebbe rilanciare Zaniolo dal 1' al fianco di Ekkelenkamp, alle spalle di Davis
Probabili Formazioni
PARMA (3-5-2), la probabile formazione
Corvi; Delprato, Troilo, Ndiaye; Britschgi, Fabbian, Bernabé, Keita, Valeri; Lontani, Romero. All. Gilardino
- Gilardino con Delprato che arretra sulla linea difensiva, insieme a Troilo e Ndiaye
- Britchgi e Valeri sulle fasce. In mezzo il terzetto Bernabè-Keita-Valeri
- In avanti Romero e Lontani (favorito su Frigan)
UDINESE (3-4-2-1) la probabile formazione
Okoye; Abankwah, Kabasele, Palma; Vojvoda, Karlström, Miller, Kamara; Ekkelenkamp, Zaniolo; Davis. All. Runjaic
- Runjaic senza Gueye, Bayo, Alaba e Solet
- Rispetto alla sconfitta col Milan ci potrebbe essere la novità Zaniolo come trequartista insieme a Ekkelenkamp, alle spalle di Davis
- Miller e Piotrowski si giocano una maglia in mezzo al campo