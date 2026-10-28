L'infermeria di Milanello si riempie. Ruben Amorim è stato costretto a sostituire Fikayo Tomori all'intervallo di Milan-Bologna. Il difensore inglese ha servito a Cisse l'assist per il gol del 2-1 e ha poi sentito un fastidio alla coscia destra. Ha provato a stringere i denti, ma all'intervallo è stato sostituito da Modric

Amorim perde anche Fikayo Tomori. E sabato 31 ottobre c'è il derby contro l'Inter (diretta Sky Sport alle 20.45). Il difensore inglese è stato sostituito per infortunio durante il match contro il Bologna a San Siro: fermatosi al 41' per un fastidio alla coscia destra, ha provato a stringere i denti fino all'intervallo ed è poi rimasto negli spogliatoi senza più uscirne. Al suo posto dentro Modric. Tornato di nuovo protagonista nelle ultime settimane, l'ex Chelsea era alla sua quarta partita da titolare nelle ultime due settimane e aveva servito a Cisse l'assist per il gol del 2-1 al 27'. Per Amorim, già alle prese con un lungo elenco di indisponibili (Rabiot, Gila, Moreira, Saelemaekers, Gabbia, Chukwueze e Loftusk-Check), un altro stop.