Parma, barriera mobile programmabile testata nell'allenamento pre Roma. VIDEOvideo
Il Parma, in emergenza in difesa, sabato ospita la Roma, miglior attacco della A. Per preparare il match, Gilardino può contare anche sulla nuovissima barriera mobile. Il Parma è al momento l'unica squadra in Italia ad averla: si tratta di uno strumento programmabile che si controlla tramite un tablet e che permette di alzare e abbassare gli omini (in grado anche di saltare) per simulare l'altezza dei giocatori avversari. Nel VIDEO con Massimiliano Nebuloni, ecco come funziona