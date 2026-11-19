Il Parma, in emergenza in difesa, sabato ospita la Roma, miglior attacco della A. Per preparare il match, Gilardino può contare anche sulla nuovissima barriera mobile. Il Parma è al momento l'unica squadra in Italia ad averla: si tratta di uno strumento programmabile che si controlla tramite un tablet e che permette di alzare e abbassare gli omini (in grado anche di saltare) per simulare l'altezza dei giocatori avversari. Nel VIDEO con Massimiliano Nebuloni, ecco come funziona

SERIE A, 12^: TUTTE LE PROBABILI