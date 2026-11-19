Il dodicesimo turno di Serie A della stagione si apre sabato 21 e si chiude lunedì 23 novembre. Su Sky e in streaming su NOW : Napoli-Torino, Milan-Frosinone e Monza-Fiorentina. Le partite della giornata di campionato: dove vederle, gli arbitri e i giocatori squalificati

Il dodicesimo turno di Serie A della stagione si gioca tra sabato 21 e lunedì 23 novembre. Le 3 partite in diretta su Sky e in streaming su NOW saranno Napoli-Torino, Milan-Frosinone e Monza-Fiorentina. La giornata di Serie A, dopo la pausa per le nazionali, si apre sabato con un doppio appuntamento alle 15.00, Como-Cagliari e Lazio-Lecce, e prosegue alle 18.00 con Parma-Roma. Alle 20.45 è il momento di Napoli-Torino su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. La domenica di campionato inizia alle 12.30 con Juventus-Venezia e alle 15.00 vede Bologna-Udinese e Sassuolo-Genoa. Alle 18.00 il Milan affronta il Frosinone su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Chiude la domenica, alle 20.45, Atalanta-Inter. Il posticipo di lunedì 23 novembre che chiude alle 20.45 il turno di Serie A sarà Monza-Fiorentina su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW.