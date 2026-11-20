Tashima (candidato presidenza Fifa): "Non mi ritiro per favorire Diallo"elezioni fifa
L'ex presidente della Federazione calcistica giapponese Kozo Tashima non ha intenzione, al momento, di ritirare la propria candidatura alla presidenza della Fifa per favorire il francese Philippe Diallo altro sfidante dell'attuale presidente Gianni Infantino. Le elezioni si terranno a marzo 2027 in Marocco
Il candidato alla presidenza della Fifa, Kozo Tashima, ha ripetuto che non ha in programma, "per ora", di ritirarsi dalla corsa per consentire al francese Philippe Diallo di avere maggiori possibilità di essere eletto contro il presidente uscente Gianni Infantino alla guida della Federcalcio mondiale. "Parlerò con molte persone e, poiché il signor Diallo ha una notevole esperienza in materia di governance e amministrazione, intendo lavorare a stretto contatto con lui - ha detto Tashima in conferenza stampa - Ma per ora, non ho intenzione di ritirarmi. Non considero Philippe Diallo un avversario, voglio solo cambiare la Fifa". Le elezioni della Fifa sono in programma in Marocco a marzo 2027