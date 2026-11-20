Il candidato alla presidenza della Fifa, Kozo Tashima, ha ripetuto che non ha in programma, "per ora", di ritirarsi dalla corsa per consentire al francese Philippe Diallo di avere maggiori possibilità di essere eletto contro il presidente uscente Gianni Infantino alla guida della Federcalcio mondiale. "Parlerò con molte persone e, poiché il signor Diallo ha una notevole esperienza in materia di governance e amministrazione, intendo lavorare a stretto contatto con lui - ha detto Tashima in conferenza stampa - Ma per ora, non ho intenzione di ritirarmi. Non considero Philippe Diallo un avversario, voglio solo cambiare la Fifa". Le elezioni della Fifa sono in programma in Marocco a marzo 2027

Approfondimento Fifa: i candidati sono Infantino, Diallo e Tashima