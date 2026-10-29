Nel video la dura analisi di Paolo Di Canio a Sky Calcio Club sul momento della Juventus che a Genova ha rimediato la 3^ sconfitta stagionale e, dopo appena due mesi di campionato si trova già a -6 dalla zona Champions e a 11 punti vetta: "Per quanto mi riguarda, lo scudetto non lo ha mai contemplato. Questa è una squadra senza identità, senza anima. Non si vede la luce. Cambiaso che corre come un bambino dietro all'avversario è l’immagine del caos Juve"

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