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Serie AGiornata 9 - mercoledì 28 ottobre 2026Giornata 9 - mer 28 ott
Fine
Genoa
Ehizibue K. 12'Baldanzi T. 28'
2 - 0
Juventus
Genoa
Ehizibue K. 12'Baldanzi T. 28'
2 - 0 Juventus
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Genoa-Juventus 2-0: video, gol e highlights

Vittoria meritata per la squadra di De Rossi che gioca un match attento e cinico, batte la Juve e sale a 10 in classifica. I bianconeri ci provano in avvio con Alajbegovic, ma il Genoa passa con Ehizibue al 12'. La Juve lascia spazi enormi e al 28' ne approfitta Baldanzi che fulmina Vicario dopo un'azione personale di Vitinha. Nella ripresa entrano Woltemade e Zhegrova ma la Juve è poco lucida e il Genoa chiude tutti gli spazi portando a casa una vittoria importante. La Juve resta a 14

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