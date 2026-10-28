Vittoria meritata per la squadra di De Rossi che gioca un match attento e cinico, batte la Juve e sale a 10 in classifica. I bianconeri ci provano in avvio con Alajbegovic, ma il Genoa passa con Ehizibue al 12'. La Juve lascia spazi enormi e al 28' ne approfitta Baldanzi che fulmina Vicario dopo un'azione personale di Vitinha. Nella ripresa entrano Woltemade e Zhegrova ma la Juve è poco lucida e il Genoa chiude tutti gli spazi portando a casa una vittoria importante. La Juve resta a 14

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