Il direttore di Sky Sport Federico Ferri ha intervistato Luciano Buonfiglio, presidente del Coni. Tanti i temi affrontati a partire dal commissariamento della Figc: "Andavano rispettate le regole". E sul futuro del calcio italiano: "Mi farebbe piacere che ci fosse un programma a medio-lungo termine basato su progetti e non su nomi". Poi su Kimi Antonelli: "Il figlio che tutti vorrebbero avere". Anche uno sguardo alle prossime Olimpiadi: "Per vincerle, bisogna prima andarci". Guarda il VIDEO con l'intervista