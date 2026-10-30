Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover

Coni, Buonfiglio a Sky Sport: "Kimi figlio che tutti vorremmo. Calcio? Servono programmi"

VIDEO INTERVISTA

Il direttore di Sky Sport Federico Ferri ha intervistato Luciano Buonfiglio, presidente del Coni. Tanti i temi affrontati a partire dal commissariamento della Figc: "Andavano rispettate le regole". E sul futuro del calcio italiano: "Mi farebbe piacere che ci fosse un programma a medio-lungo termine basato su progetti e non su nomi". Poi su Kimi Antonelli: "Il figlio che tutti vorrebbero avere". Anche uno sguardo alle prossime Olimpiadi: "Per vincerle, bisogna prima andarci". Guarda il VIDEO con l'intervista 

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie A: Altre Notizie

Cardinale: "Amorim il mio Top Gun. Lo scudetto..."

MILAN

Gerry Cardinale a tutto campo: il proprietario del Milan ha parlato a Gazzetta e Repubblica...

Nuovo stadio di Milano, l'arrivo di Milan e Inter

video

Nel VIDEO, le immagini dell'arrivo dei giocatori di Milan e Inter al Castello Sforzesco, per...

Il nuovo San Siro si chiamerà "Generali Stadium"

L'ANNUNCIO

La nuova casa di Inter e Milan si chiamerà “Generali Stadium”: l’annuncio è stato dato nel corso...

Alvini superstar: "Questo Frosinone è eccellente"

VIDEO

Dopo il 5-1 al Lecce, le parole dell’allenatore del Frosinone, 6^ in classifica: "Dopo il ko con...

Como, per Kean 5 settimane di stop: salta l'Italia

Serie A

Brutte notizie per Moise Kean: l'attaccante del Como si è sottoposto, a Barcellona, ad un...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE