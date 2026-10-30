Giovanni Malagò sarà il candidato della Serie A alla presidenza della Federcalcio. Ha infatti raggiunto il quorum di 11 accrediti alla candidatura all’interno della Lega Calcio. Alle società che già avevano firmato, si è aggiunto il Parma. Le altre sono: Roma, Bologna, Napoli, Lecce, Fiorentina, Monza, Genoa, Udinese, Torino e Frosinone. Sarà dunque una corsa a due tra lo stesso Malagò, che conta di ottenere altri consensi all’interno della Serie A e Galliani, candidato da allenatori e calciatori, che insieme hanno un peso del 30% in fase elettorale. Elezioni che si svolgeranno il 14 dicembre