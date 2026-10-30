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Gasp come Mosè, Malen come Poseidone e i turbamenti dello Spalletti in ritiro

Alessandro Bonan

Alessandro Bonan

Dove si riflette sul modus operandi di Gian Piero Gasperini, che da sempre riesce a far giocare benissimo le sue squadre e a massimizzare il talento dei suoi calciatori. E poi sui dilemmi bianconeri durante i giorni di 'punizione' imposti dalla società: serviranno davvero a risolvere i problemi di Luciano e dei suoi?

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