Dove si riflette sul modus operandi di Gian Piero Gasperini, che da sempre riesce a far giocare benissimo le sue squadre e a massimizzare il talento dei suoi calciatori. E poi sui dilemmi bianconeri durante i giorni di 'punizione' imposti dalla società: serviranno davvero a risolvere i problemi di Luciano e dei suoi?