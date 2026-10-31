"E' incredibile vedere tutta questa gente, sarà una grandissima serata. Il mio obiettivo è riportare il Milan al vertice e quando sono arrivato qui ho capito l'importanza di questo e le leggende che hanno fatto grande il Milan dovevano essere qui. Amorim? E' il mio allenatore, sta facendo un grande lavoro, è un manager che sta facendo crescere i giocatori e sono contento della scelta. Mercato a gennaio? Vogliamo essere attivi, anche io sarà qui per tanto tempo e vorrò sempre essere attivo e sfruttare le opportunità. Voglio riportare il Milan ai vertici del calcio italiano ed europero. Lo stadio? Ho massimo rispetto per l'Inter, c'è una partnership, io darò il meglio della mia esperienza per la parte finanziaria come Milan"