Milan-Inter, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
Con l'Inter in vetta (insieme alla Lazio) alla classifica di Serie A e il Milan costretto a inseguire e distante 7 punti dopo il ko col Bologna, la squadra di Amorim ha bisogno di una vittoria per accorciare le distanze. Torna Modric dal 1', gioca Diawara a sinistra. Rabiot alle spalle di Ramos. Chivu con Diouf dietro Thuram, c'è Spence a destra. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4k, Sky Sport 251 e su NOW alle 20.45. Disponibile su SkyGo, anche in HD
LE FORMAZIONI UFFICIALI
MILAN (4-4-1-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic, Diawara; Moreira, Musah, Modric, Pulisic; Rabiot; Ramos. All. Amorim
INTER (3-5-1-1): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Spence, Barella, Calhanoglu, Sucic, Carlos Augusto; Diouf; Thuram. All. Chivu
in evidenza
Prima della partita premiato da Daniele Massaro, Ricardo Kakà, presente a San Siro come tante altre leggende di Milan e Inter
De Winter: "Proveremo a vincere, dobbiamo giocare con più energia"
"Come sempre, cerchiamo di vincerla, cerchiamo di trovare energia: è qualcosa che ci è mancato l'ultima partita. Quindi con energia, tatticamente siamo pronti e affrontiamola come ogni partita. Penso che questa partita sia importante per la città, per i giocatori, per tutti. Però il campionato è un discorso diverso: va avanti tutto l'anno, noi guardiamo a oggi e cerchiamo di vincere la partita oggi"
Grande equilibrio nelle ultime 17 sfide in casa dei rossoneri tra Milan e Inter tra tutte le competizioni: cinque successi per parte e ben sette pareggi.
Kakà: "Fiducia in Cardinale che riporti il Milan in alto"
"Bellissimo essere qui, vedere una partita così con tutto questo affetto dei milanisti. Veramente ancora una serata speciale per me qua. Cardinale ha fatto un discorso molto bello del progetto per questo Milan, quindi tutti noi milanisti abbiamo molta fiducia che da qui in poi il Milan possa ritornare a essere protagonista sia in Italia che in Europa. Derby più bello? Per me quello del 3-2 è bellissimo, però anche quello di Champions, quarti di finale, penso che abbiamo vinto sia all'andata che al ritorno, quindi quello per me è molto speciale"
Christian Pulisic ha realizzato tre gol contro l’Inter con la maglia del Milan tra tutte le competizioni e solo contro il Lecce (sette) ha segnato più reti (a quota tre anche Torino e Udinese). I nerazzurri sono anche l’avversaria affrontata più volte dall’americano con i rossoneri (nove match ufficiali).
Calhanoglu: "Dobbiamo avere voglia di vincere e mantenere la testa"
"Chivu ha detto bene. Dobbiamo avere la motivazione, ma anche non perdere la testa. Nei Derby bisogna essere sempre lucidi, avere sempre voglia di vincerlo, mantenendo però sempre la testa e non cadere nelle provocazioni degli avversari"
Milan e Inter si sfidano nel giorno di Halloween, ovvero il 31 ottobre, per la prima volta nella storia tra tutte le competizioni. Più in generale, i nerazzurri sono rimasti imbattuti in cinque degli ultimi sei derby disputati ad ottobre (4 vittorie, 1 pareggio), perdendo però quello più recente in questo mese: 1-2 il 17 ottobre 2020.
L’Inter è l’unica squadra in tutta la storia della Serie A a non aver trovato il pareggio per 0-0 per 100 o più incontri consecutivi (serie attualmente a 139, l’ultimo nel febbraio 2023 contro la Sampdoria a Marassi).
Milan e Inter si affrontano in un derby nelle prime 10 gare stagionali di Serie A con almeno sette punti di distacco a favore dei nerazzurri a inizio giornata solo per la terza volta, dopo il 15 ottobre 2017 (vittoria dei nerazzurri per 3-2) e il 22 novembre 1997 (pareggio 2-2).
Inter (12) e Milan (11, al pari della Roma) sono due delle tre squadre con più gol realizzati nell’ultima mezz’ora di gioco in questo campionato; più nel dettaglio, i nerazzurri sono anche la formazione con più reti segnate negli ultimi 15 minuti di gioco (nove) mentre i rossoneri primeggiano per gol all’attivo nei 15 minuti tra il 61’ e il 75’ (10).
I rossoneri hanno segnato in tutti gli ultimi nove derby ufficiali di Milano e solo una volta hanno trovato la rete in almeno 10 sfide consecutive contro l’Inter tra tutte le competizioni: 11 tra il 2005 e il 2009.
L'Inter è la squadra cha ha guadagnato più punti da situazione di svantaggio nei Big-5 campionati europei 2026/27: ben 13, almeno cinque più di qualsiasi altra - record al pari dell’Udinese 2022/23 considerando le prime nove giornate in una singola stagione di Serie A negli ultimi 20 anni.
L’Inter ha realizzato almeno 25 gol nelle prime nove partite stagionali di Serie A per la prima volta dal 1958/59 (27 in quel caso).
Marotta: "Mi aspetto uno spettacolo, noi vogliamo vincere"
"Dobbiamo guardare il passato e il presente di questo stadio e i valori che ha rappresentato ma dobbiamo guardare anche al futuro. Lo sforzo che è stato fatto è straordinario per una struttura unica nel mondo e va applaudito ciò che è stato fatto. Finalmente siamo arrivati al giorno zero e alla presentazione di un progetto stratosferico. La gara? Ha un valore unico e straordinario, spero che sia uno spot per il nostro calcio che ne ha bisogno. Mi auguro che tutto fili liscio e che sia uno spettacolo, vogliamo vincere ma massimo rispetto per il Milan. Sulle elezioni Figc? Scritte cose inesatte che saranno precisate, bisogna che il nostro movimento riacquisti un certo valore, bisogna tornare allo splendore del campo e anche negli Europei e Mondiali"
Il Milan ha vinto gli ultimi tre derby contro l’Inter tra tutte le competizioni e solo tre volte i rossoneri hanno ottenuto almeno quattro successi di fila contro i nerazzurri: tra il 1972 e il 1973 (quattro), tra il 1946 e il 1948 (sei) e tra il 1911 e il 1913 (sei).
In generale, con 496 gol totali, il derby di Milano potrebbe diventare la terza sfida nella storia della Serie A a raggiungere quota 500 reti, dopo Inter-Roma (544) e Inter-Fiorentina (502).
10 degli ultimi 11 gol segnati nel derby di Milano tra tutte le competizioni sono stati realizzati su azione.
Cardinale: "Voglio riportare il Milan ai vertici del calcio italiano ed europeo"
"E' incredibile vedere tutta questa gente, sarà una grandissima serata. Il mio obiettivo è riportare il Milan al vertice e quando sono arrivato qui ho capito l'importanza di questo e le leggende che hanno fatto grande il Milan dovevano essere qui. Amorim? E' il mio allenatore, sta facendo un grande lavoro, è un manager che sta facendo crescere i giocatori e sono contento della scelta. Mercato a gennaio? Vogliamo essere attivi, anche io sarà qui per tanto tempo e vorrò sempre essere attivo e sfruttare le opportunità. Voglio riportare il Milan ai vertici del calcio italiano ed europero. Lo stadio? Ho massimo rispetto per l'Inter, c'è una partnership, io darò il meglio della mia esperienza per la parte finanziaria come Milan"
Questo sarà il derby n° 247 tra Milan e Inter tra tutte le competizioni: i nerazzurri conducono per 91 vittorie a 84, completano 71 pareggi.
Nuovo stadio San Siro a Milano: si chiamerà Generali Stadium
La nuova casa di Inter e Milan si chiamerà “Generali Stadium”: l’annuncio è stato dato nel corso di un incontro con la stampa al Castello Sforzesco di Milano. L’impianto, che andrà a sostituire San Siro dalla stagione 2031/2032, sarà costruito su un podio sopraelevato e avrà una forma parabolica, con due anelli e facciata "a diamanti”
Il nuovo stadio San Siro a Milano si chiamerà Generali StadiumVai al contenuto
L'Inter è pronta per il derby
L’Inter ha guadagnato 25 punti nel campionato in corso; i nerazzurri potrebbero ottenere almeno 28 punti nelle prime 10 gare stagionali per la prima volta nella loro storia in Serie A (considerando tre punti a vittoria da sempre).
Udinese-Roma 2-5, manita dei giallorossi
Super vittoria della Roma, che batte per 5-2 l'Udinese in trasferta. Al 10' la sblocca Cristante di testa. Dal 31' al 37' arrivano altri tre gol: il primo è di Rodrigo Mora, poi Malen e anche Ndicka su calcio d'angolo. Nella ripresa l'Udinese prova a riaprirla con l'ex di Zaniolo e Palma, ma nel recupero Ghilardi la chiude. Con questa vittoria, la Roma si porta momentaneamente a un punto da Inter e Lazio (che hanno una partita in meno)
Manita della Roma: Udinese battuta 5-2Vai al contenuto
Lo spogliatoio del Milan prima del derby
Gli 8 giocatori del derby di Milano in gol con entrambe le maglie
Gli 8 giocatori del derby di Milano in gol con entrambe le maglieVai al contenuto
La formazione del Milan in grafica
La formazione dell'Inter in grafica
Milan-Inter, l'analisi tattica del derby di Milano allo Sky Tech
Milan-Inter sarà un derby da paura tutto da vivere in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW sabato 31 ottobre alle 20:45. Per arrivare preparati al grande appuntamento, Gianluigi Bagnulo e Luca Mastrorilli analizzano le chiavi tattiche della sfida: dalle armi ai punti deboli delle due squadre passando per il confronto tra i due numeri 9. Di seguito l'analisi tra Sky Tech, dati e curiosità
Milan-Inter, l'analisi tattica del derby allo Sky Tech: dal pressing di Amorim alle rotazioni di ChivuVai al contenuto
Rigori Serie A 2026-2027, il bilancio squadra per squadra
Ben tre rigori in Bologna-Monza: due segnati e uno parato. Era da gennaio che non si vedevano tre tiri dagli 11 metri. Dopo le prime tre giornate a secco, si stanno vedendo con regolarità in Serie A i calci di rigore anche se oltre metà delle squadre attendono ancora il primo tiro dal dischetto. Di seguito il recap di tutti i rigori assegnati, segnati e sbagliati
Tre rigori in Bologna-Monza: non accadeva da gennaioVai al contenuto
Inter, le scelte di formazione
Enigmatico Chivu: Diouf dovrebbe giocare alle spalle di Thuram ma potrebbe essere in coppia con Sucic qualora optasse per un 3-4-2-1. Se fosse un 3-5-1-1, Sucic giocherebbe da mezzala con Barella e Calhanoglu. A destra gioca Spence, a sinistra Carlos Augusto
Milan, le scelte di formazione
Amorim in emergenza schiera Diawara a sinistra con De Winter e Pavlovic centrali. Torna Modric a centrocampo con Musah. A destra Moreira a sinistra Pulisic con Rabiot alle spalle di Gonçalo Ramos
Le formazioni ufficiali
MILAN (4-4-1-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic, Diawara; Moreira, Musah, Modric, Pulisic; Rabiot; Ramos. All. Amorim
INTER (3-5-1-1): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Spence, Barella, Calhanoglu, Sucic, Carlos Augusto; Diouf; Thuram. All. Chivu
Statistiche e curiosità
Il Milan ha vinto tre delle ultime quattro partite di Serie A contro l'Inter (1 pareggio), tanti successi quanti ne aveva ottenuti nelle precedenti 16 sfide (4 pareggi, 9 sconfitte). I rossoneri hanno vinto gli ultimi due confronti e non arrivano a tre successi consecutivi contro i nerazzurri dal filotto di quattro ottenuto sotto la guida di Carlo Ancelotti tra il 2002 e il 2004.
Inter, più vittorie e più gol segnati contro il Milan rispetto a qualsiasi altra squadra di A
L'Inter ha vinto più partite (70) e segnato più gol (260) contro il Milan di qualsiasi altra squadra nella storia della Serie A. I nerazzurri tuttavia hanno anche incassato 236 gol dai rossoneri, meno solo di quelli subiti contro Roma (237) e Juventus (270); con 496 gol totali, il derby di Milano potrebbe diventare la terza sfida nella storia della competizione a raggiungere quota 500, dopo Inter-Roma (544) e Inter-Fiorentina (502).
Milan, stessi punti rispetto a un anno fa dopo 9 giornate
Il Milan ha raccolto 18 punti nelle prime nove partite di questa Serie A, lo stesso bottino ottenuto allo stesso punto della scorsa stagione; in cinque delle precedenti sei annate nel massimo campionato, i rossoneri hanno collezionato almeno 21 punti dopo le prime 10 gare, con la sola eccezione del 2024/25 (17).
Milan ko in quattro delle ultime otto gare casalinghe in Serie A
Il Milan ha perso quattro delle ultime otto partite casalinghe in Serie A (3 vittorie, 1 pareggio), tante sconfitte quante ne aveva subite nelle precedenti 29 (15 vittrie, 10 pareggi); inoltre, i rossoneri hanno incassato sei gol nelle ultime due gare interne, uno in più di quanti ne avessero subiti nelle precedenti cinque.
Inter in gol in tutte le ultime 19 partite di Serie A
L'Inter ha segnato in tutte le ultime 19 partite di Serie A, registrando la striscia aperta più lunga tra le squadre attualmente nel massimo campionato; l'ultima gara senza reti dei nerazzurri risale proprio al match contro il Milan dell'8 marzo 2026
Dall'inizio della scorsa stagione l'Inter ha segnato almeno due gol in 16 trasferte
Dall'inizio della scorsa stagione, l'Inter ha segnato almeno due gol in 16 trasferte di campionato; solo il Bayern Monaco (18) ha fatto meglio nei cinque maggiori campionati europei, con il Barcellona che condivide lo stesso dato dei nerazzurri.
Inter e Milan le uniche a contare già 2 giocatori con 4 gol all'attivo
L'Inter e il Milan sono le uniche due squadre in questa stagione di Serie A a contare già due giocatori con almeno quattro gol all'attivo: Marcus Thuram e Lautaro Martínez per i nerazzurri, Adrien Rabiot e Alphadjo Cisse per i rossoneri.
Calhanoglu, nessuna partecipazione a gol negli ultimi 4 derby
Hakan Çalhanoglu ha disputato 135 partite di Serie A con il Milan, tra il 2017 e il 2021, segnando 22 gol e fornendo 31 assist. Il centrocampista nerazzurro non ha partecipato ad alcuna rete nelle ultime quattro sfide con i rossoneri nel torneo, dopo che aveva preso parte a quattro gol nelle prime cinque (due centri, entrambi su rigore, e due passaggi vincenti)
I numeri di Cisse in questo campionato
Dopo la doppietta nell'ultima giornata, Alphadjo Cisse ha raggiunto quota quattro gol in Serie A a 20 anni e 6 giorni; se dovesse segnare la sua quinta rete a 20 anni e 9 giorni, diventerebbe il settimo giocatore più giovane nella storia del Milan a riuscirci, nonché il terzo nell'era dei tre punti a vittoria, dopo Alexandre Pato e Stephan El Shaarawy.
Esposito a caccia del record di marcatore italiano più giovane nel derby
Francesco Pio Esposito, a 21 anni e 125 giorni, potrebbe diventare il più giovane marcatore italiano dell'Inter nel derby di Serie A nell'era dei tre punti a vittoria; tra i giocatori nerazzurri di qualsiasi nazionalità, solo Obafemi Martins e Ronaldo hanno segnato nel derby di campionato a un'età inferiore nel periodo.