Serie A, 10^ giornata: orari, arbitri e squalificatiguida tv
Il decimo turno di Serie A della stagione si apre sabato 31 ottobre e si chiude lunedì 2 novembre. Su Sky e in streaming su NOW il derby tra Milan e Inter, Lecce-Genoa e Sassuolo-Fiorentina. Le partite della giornata di campionato: dove vederle, gli arbitri e i giocatori squalificati
Il decimo turno di Serie A della stagione si gioca tra sabato 31 ottobre e lunedì 2 novembre. Le 3 partite in diretta su Sky e in streaming su NOW saranno: il derby tra Milan e Inter, Lecce-Genoa e Sassuolo-Fiorentina. La giornata di Serie A si apre sabato con alle 15.00 Bologna-Monza e alle 18.00 Udinese-Roma. Alle 20.45 è il momento del derby di Milano: la partita Milan-Inter sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4k, Sky Sport 251 e su NOW.
La domenica inizia alle 12.30 con Como-Venezia. Alle 15.00 un doppio appuntamento: Lazio-Cagliari e Frosinone-Torino. Alle 18.00 scendono in campo Lecce e Genoa, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW, mentre alle 20.40 la domenica si chiude con Juventus-Napoli. La giornata di campionato si conclude lunedì 2 novembre con, alle 18.30, Sassuolo-Fiorentina su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW e alle 20.45 Atalanta-Parma.
Serie A, la programmazione della 10^ giornata
Sabato 31 ottobre
- ore 15.00: Bologna-Monza su DAZN 1– [ZANOTTI]
- ore 18.00: Udinese-Roma su DAZN 1- [MARESCA]
- ore 20.45: Milan-Inter su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4k, Sky Sport 251 e su NOW [GUIDA]
Domenica 1 novembre
- ore 12.30: Como-Venezia su DAZN 1 - [FERRIERI CAPUTI]
- ore 15: Lazio-Cagliari su DAZN 1 -[COLOMBO]
- ore 15: Frosinone-Torino su DAZN 2 [MUCERA]
- ore 18: Lecce-Genoa, su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW [MARCHETTI]
- ore 20.45: Juventus-Napoli su DAZN 1 [SOZZA]
Lunedì 2 novembre
Squalificati Serie A, i giocatori che saltano la 10^ giornata
I calciatori squalificati per il prossimo turno sono Kialonda Gaspar del Lecce e Kristian Thorstvedt del Sassuolo.