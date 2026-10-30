Il decimo turno di Serie A della stagione si apre sabato 31 ottobre e si chiude lunedì 2 novembre. Su Sky e in streaming su NOW il derby tra Milan e Inter, Lecce-Genoa e Sassuolo-Fiorentina. Le partite della giornata di campionato: dove vederle, gli arbitri e i giocatori squalificati

Il decimo turno di Serie A della stagione si gioca tra sabato 31 ottobre e lunedì 2 novembre. Le 3 partite in diretta su Sky e in streaming su NOW saranno: il derby tra Milan e Inter, Lecce-Genoa e Sassuolo-Fiorentina. La giornata di Serie A si apre sabato con alle 15.00 Bologna-Monza e alle 18.00 Udinese-Roma. Alle 20.45 è il momento del derby di Milano: la partita Milan-Inter sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4k, Sky Sport 251 e su NOW.

La domenica inizia alle 12.30 con Como-Venezia. Alle 15.00 un doppio appuntamento: Lazio-Cagliari e Frosinone-Torino. Alle 18.00 scendono in campo Lecce e Genoa, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW, mentre alle 20.40 la domenica si chiude con Juventus-Napoli. La giornata di campionato si conclude lunedì 2 novembre con, alle 18.30, Sassuolo-Fiorentina su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW e alle 20.45 Atalanta-Parma.