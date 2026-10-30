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Serie A, 10^ giornata: orari, arbitri e squalificati

guida tv

Il decimo turno di Serie A della stagione si apre sabato 31 ottobre e si chiude lunedì 2 novembre. Su Sky e in streaming su NOW il derby tra Milan e Inter, Lecce-Genoa e Sassuolo-Fiorentina. Le partite della giornata di campionato: dove vederle, gli arbitri e i giocatori squalificati

SU SKY SPORT UN SUPER WEEKEND DA PAURA. LA GUIDA TV

Il decimo turno di Serie A della stagione si gioca tra sabato 31 ottobre e lunedì 2 novembre. Le 3 partite in diretta su Sky e in streaming su NOW saranno: il derby tra Milan e Inter, Lecce-Genoa e Sassuolo-Fiorentina. La giornata di Serie A si apre sabato con alle 15.00 Bologna-Monza e alle 18.00 Udinese-Roma. Alle 20.45 è il momento del derby di Milano: la partita Milan-Inter sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4k, Sky Sport 251 e su NOW.

La domenica inizia alle 12.30 con Como-Venezia. Alle 15.00 un doppio appuntamento: Lazio-Cagliari e Frosinone-Torino. Alle 18.00 scendono in campo Lecce e Genoa, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW, mentre alle 20.40 la domenica si chiude con Juventus-Napoli. La giornata di campionato si conclude lunedì 2 novembre con, alle 18.30, Sassuolo-Fiorentina su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW e alle 20.45 Atalanta-Parma.

Serie A, la programmazione della 10^ giornata

Sabato 31 ottobre

  • ore 15.00: Bologna-Monza su DAZN 1– [ZANOTTI]
  • ore 18.00: Udinese-Roma su DAZN 1-  [MARESCA]
  • ore 20.45: Milan-Inter su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4k, Sky Sport 251 e su NOW [GUIDA]

Domenica 1 novembre

  • ore 12.30: Como-Venezia su DAZN 1 -  [FERRIERI CAPUTI]
  • ore 15: Lazio-Cagliari su DAZN 1 -[COLOMBO]
  • ore 15: Frosinone-Torino su DAZN 2 [MUCERA]
  • ore 18: Lecce-Genoa, su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW [MARCHETTI]
  • ore 20.45: Juventus-Napoli su DAZN 1 [SOZZA]

Lunedì 2 novembre

  • ore 18.30: Sassuolo-Fiorentina su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW [MARCENARO]
  • ore 20.45: Atalanta-Parma su DAZN 1  [CREZZINI]

Squalificati Serie A, i giocatori che saltano la 10^ giornata

I calciatori squalificati per il prossimo turno sono Kialonda Gaspar del Lecce e Kristian Thorstvedt del Sassuolo.

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